Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы, признав его виновным в незаконном пересечении государственной границы осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Об этом сообщает «ТВ Пирвели».

Оглашение приговора, который зачитал судья Михаил Джинджолия, вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников Саакашвили. Сам экс-президент в заседании участие не принимал.

Нынешний приговор стал уже четвертым по счету для экс-главы государства. Третий огласили 12 марта — Саакашвили получил девять лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Это добавило три года к шестилетнему сроку, который экс-президент отбывает с 2021 года по двум другим делам — об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

В производстве остается еще одно дело о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году и захвате телекомпании Imedi, которая принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили.

Как отмечал РБК, в Грузии действует принцип поглощения наказания, а срок отсчитывается с момента взятия под стражу. Это означает, что при имеющихся приговорах Саакашвили выйдет на свободу не раньше октября 2030 года, заключило агентство.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. За несколько дней до истечения срока полномочий он покинул страну. Впоследствии несколько лет жил и занимал должности на Украине, получил украинское гражданство.

Саакашвили впервые приехал в Грузию впервые за восемь лет 1 октября 2021 года (по другим данным, он пересек границу 29 сентября). Вскоре его задержали. После приговора суда экс-президента поместили в тюрьму города Рустави, где он неоднократно объявлял голодовки.

В мае 2022 года Саакашвили перевели в тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится до сих пор. В декабре того же года американский токсиколог Дэвид Смит заявил, что в организме политика остались следы отравления тяжелыми металлами. По версии сторонников экс-президента, его могли попытаться отравить в тюрьме.

В январе 2023 года стало известно о переводе политика в реанимацию. В следующем месяце, когда он выступил в суде по видеосвязи, внимание общества привлек истощенный вид политика. Суд в Тбилиси отказался переводить Саакашвили в берлинскую клинику для прохождения курса лечения. В апреле 2023 года он опубликовал статью, в которой заявил, что в заключении его «систематически пытали, физически и психологически».