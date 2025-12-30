Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел итоги 2025 года, отметил успехи российской армии и экономики, а также намекнул, что 2026-й станет «последним годом» президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, 2025 год принес «много разного, сложного и очень важного». Зампред Совбеза подчеркнул, что ВС России продолжают успешно выполнять свои задачи, а российская экономика «вопреки западным предсказаниям» продолжает расти.

«И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — говорится в посте.

Медведев напомнил о недавнем обращении Зеленского, в котором он пожелал «смерти одному человеку».

«Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны»,- отметил зампред Совбеза.

«И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках. Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку», — написал Медведев.

Вместе с этим он выразил пожелание, чтобы «в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере».

«Так что, как говорят на их малотуканском наречии, “З останнім роком [с последним годом], факинг паппет [марионетка]!”», — заключил Медведев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае. Глава внешнеполитического ведомства утверждал, что на объект был направлен 91 дрон. При этом в сводке Минобороны было указано, что в ту же ночь над Новгородской областью сбили 18 БПЛА.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что попытка удара произошла почти сразу после переговоров Киева и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп отметил, что даже не мог представить «такие сумасшедшие действия» со стороны Украины.

Атаку прокомментировал и Медведев. По его словам, Зеленский таким образом пытается сорвать переговорный процесс, поскольку хочет продолжения конфликта.

«Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал он в X.