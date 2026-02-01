Победа России в военной операции на Украине уже просматривается «по целому ряду параметров», заявил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. RTVI приводит главные заявления политика.

Об СВО и Зеленском

Медведев не уточнил, о каких именно «параметрах» идет речь, подчеркнув, что цели России на Украине «остаются неизменными».

«Там есть нюансы какие-то, но в целом, они как были, так и есть. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это [достижение целей СВО] произошло как можно скорее», — сказал он, добавив, что «цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов».

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Медведев процитировал Михаила Булгакова:

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. <…> Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, „Аннушка уже пролила масло“. И, значит, головы ему не сносить».

О Трампе и отношениях с США

С возвращением в Белый дом Дональда Трампа контакты Вашингтона и Москвы стали более продуктивными, заявил Медведев. Он указал, что нынешний американский лидер хочет «остаться в истории миротворцем» и «реально старается это делать». В то же время Трамп справился со многими внутренними процессами, хотя и считается, что «дипстейт» его не принимает, добавил зампред Совбеза.

Вместе с тем Медведев отметил, что Россия готова работать с любым избранным президентом США. Он обратил внимание, что предыдущий американский лидер Джо Байден «не особо желал этого» и всячески сторонился таких контактов.

Трампа зампред Совбеза описал, как эмоционального человека, но в то же время действующего по вполне осознанной и грамотной линии. Медведев отметил, что бывших бизнесменов не бывает, поэтому «он всегда действует нахрапом: я вас запугаю, потом отойду, а вы согласитесь на половину моих условий».

«И это довольно эффективно и в отношении той же самой Великобритании, и в отношении других стран. <…> Его способ управления оригинален, но в чем-то он вполне эффективен», — дал свою оценку Медведев.

За хаосом, которым принято описывать действия Трампа, на самом деле скрывается «вполне осознанная и грамотная линия», порассуждал зампред Совбеза.

Кроме того, по словам Медведева, Трамп стал первым президентом США, который управляет страной через соцсети. Такой подход зампреда Совбеза назвал «символом управленческой культуры XXI века».

«Когда глава крупнейшего государства <…> использует для административных указаний соцсети и, как мы знаем, в некоторых случаях сначала это указание публикуется в сети, а позже поступает в официальный американские структуры по соответствующим каналам. Это новелла», — заключил Медведев.

Подводные лодки, которые Трамп в 2025 году обещал направить к побережью РФ, в России так и не увидели, отметил зампред Совбеза. «Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — поделился он.

О лидерах Европы

Медведев заявил, что его удивляют действия европейских лидеров. Как считает зампред Совбеза, они из-за «каких-то личных или узких политических целей» разрушают фундамент собственного экономического благополучия, чтобы «насолить России» и в то же время продемонстрировать солидарность с Украиной.

«Европе может не нравится российская политическая система, руководители. <…> Это их право. когда они для того, чтобы добиться каких-то личных или узких политических целей, разрушают фундамент собственного экономического благополучия для того, чтобы наказать Россию, — это поразительно», — заявил он.

Медведев напомнил, что премьер Венгрии Виктор Орбан недавно приводил данные соцопроса, согласно которому 75% населения ЕС против того, чтобы немедленно принять Украину в ЕС.

«Но нет, для руководства Евросоюза это никакого значения не имеет. Они гнут свою линию. Линию, которая заключается в нанесении стратегического поражения России из-за возникшего конфликта <….> и удовлетворении собственных политических амбиций», — сказал зампред Совбеза, выразив мнение, что «рано или поздно это все печально закончится».

Отдельное внимание Медведев уделил Финляндии, власти которой он назвал «странными людьми». Зампреда Совбеза напомнил, что Финляндия была на стороне Гитлера, но им «это простили и начали развивать <…> добрые конструктивные отношения».

«Они взяли и это все сейчас зачеркнули. Ну это их выбор. Мы скучать об этом не будем, но им шутить на эту тему не рекомендуем», — заявил он.

Опыт конфликтов XX века совсем не в пользу Финляндии, считает Медведев. «Пусть скажут спасибо Владимиру Ильичу Ленину, который в какой-то момент принял судьбоносное для этой страны решение [о предоставлении Финляндии независимости]», — добавил зампред Совбеза.