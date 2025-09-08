Россия может потребовать репараций от Финляндии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Таким мнением поделился зампред Совбеза Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

Как заявил политик, после вступления в НАТО Финляндия начала нарушать ранее достигнутые договоренности, включая оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и Договор об основах отношений с Россией 1992 года. Последний предусматривает отказ Финляндии от использования оружия за пределами страны, напоминает зампред Совбеза.

«Взаимодействие с НАТО уже само по себе является грубым нарушением закрепленных обязательств, включая закупки определенных видов вооружений. Сюда же относится и запрет на использование своей территории для вооруженной агрессии против России, который финны сегодня готовятся самоубийственно нарушить», — убежден Медведев.

Политик считает, что «такой ревизионизм должен быть жестко пресечен». По его мнению, отсутствие военно-политической составляющей договора позволяет России прервать отказ от требования компенсации за исторический ущерб и поставить вопрос «о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков».

Медведев напомнил, что в Договор от 1947 года было заложено $300 млн репараций, из которых Финляндия выплатила $226,5 млн. От оставшейся части СССР добровольно отказался. При этом реальный ущерб, нанесенный финскими войсками, Верховный суд Карелии оценил в 20 трлн рублей, заявил замглавы Совбеза России.

«Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия. <…> Мы имеем на это все основания ipso jure. Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием», — заключил Медведев.

В 1939-1940 годах между СССР и Финляндией произошла Зимняя война. После того как в 1941 году Германия напала на Советский Союз, финская сторона поддержала Берлин, хотя никаких соглашений страны не заключали. В Хельсинки заявили, что новый конфликт с Москвой — это продолжение Зимней войны. В 1944-м Финляндия и СССР заключили перемирие, в результате чего Советскому Союзу отошла часть финских территорий.