Россия все еще угроза? Что говорится в новой стратегии нацобороны США

Пентагон представил обновленную стратегию национальной обороны США при Дональде Трампе, согласно которой приоритет отдается защите американской территории и интересам Вашингтона в Западном полушарии. Особое внимание американцы уделили четырем странам: России, Ирану, КНДР и, прежде всего, Китаю.

Россия и Украина — головная боль Европы, а не США

Действия НАТО оказались недостаточно эффективными для противодействия России в ее конфликте с Украиной, отмечается в новой версии стратегии национальной обороны (СНО) США. В Пентагоне считают, что сам факт почти четырехлетнего противостояния с Киевом доказывает, что Москва сохраняет «большие запасы военной и промышленной мощи» и демонстрирует «наличие национальной решимости».

Авторы СНО допускают, что в ближайшие годы Россия останется «постоянной, но управляемой угрозой» для их восточноевропейских союзников по альянсу. При этом, согласно оценкам Пентагона, ресурсов Москвы не хватит для «гегемонии» на всем европейском континенте.

В качестве примера приводится аргумент, что в совокупности экономика и население стран-членов НАТО из Европы превышают российские показатели, что предполагает и их превосходство в скрытой военной мощи.

«Прочные позиции наших союзников по НАТО позволяют им взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы при критически важной, но более ограниченной поддержке со стороны США. Это включает в себя ведущую роль в поддержке обороны Украины», — говорится в СНО.

Стратегия США предполагает оптимизацию своего военного контингента в Европе без ущерба для ведущей роли Вашингтона в НАТО и его влияния на дела континента. Однако ответственность за завершение российско-украинского конфликта, в первую очередь, лежит на европейцах, подчеркивается в документе.

Между тем в фокусе обеспокоенности самих США — ядерный арсенал России, а также ее потенциал в киберпространстве, в подводной и космической сферах.

Иран против «образцового союзника»

Ключевое требование республиканского Белого дома к Тегерану — полный отказ от владения ядерным оружием. По оценке авторов СНО, иранский режим сегодня максимально ослаблен, отчасти из-за противостояния с «образцовым союзником» США — Израилем.

При этом в Пентагоне убеждены, что как Иран, так и координируемая им «ось сопротивления» (шиитская «Хезболла» в Ливане, ХАМАС в Газе и йеменские хуситы. — Прим.RTVI) сохраняют потенциал для восстановления своей военной мощи.

Как отмечается в документе, для эффективного противостояния Тегерану США и их региональным партнерам необходимо наращивать обороноспособность, в том числе посредством закупки и размещения американских систем вооружений.

Ядерная Корея

Северная Корея представляет собой непосредственную военную угрозу для двух ключевых союзников Вашингтона в регионе — Южной Кореи и Японии, говорится в стратегии.

В то же время наращивание Пхеньяном ядерного арсенала напрямую повышает угрозу уже для американских границ.

«[Северокорейские ядерные] силы растут в численности и совершенствуются, и они представляют собой явную и непосредственную опасность ядерного удара по территории США», — сказано в документе.

Мир с Китаем, но через силу

Китай — единственная страна, которую Пентагон указал в списке четырех ключевых направлений своей деятельности во время второго президентского срока Дональда Трампа. Посыл к американским военнослужащим звучит так: «Сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью силы, но не вступать в конфронтацию».

Задача Пентагона — создавать и поддерживать военное превосходство США в ИТР, чтобы Дональд Трамп «всегда мог вести переговоры с позиции силы для поддержания мира».

В докладе констатируют, что Китай прочно удерживает статус второй мировой державы после США и продолжает наращивать свою мощь, включая военную. Главной угрозой интересам Вашингтона авторы указывают возможное доминирование Пекина в ключевом для мировой экономики Индо-Тихоокеанском регионе.

В связи с этим Пентагон намерен «поддерживать благоприятный баланс военной мощи» в регионе, при этом не «унижать или душить» КНР.

«Напротив, наша цель гораздо более обширна и разумна: она просто заключается в том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не мог доминировать над нами или нашими союзниками. Для этого не требуется смена режима или какая-либо другая экзистенциальная борьба. Скорее, возможен достойный мир на условиях, выгодных для американцев, но которые Китай также может принять и с которыми он может жить», — подчеркивается в стратегии.

Америка превыше всего

И все же главные приоритеты Пентагона в ближайшие годы будут сосредоточены на решении внутренних задач и защите интересов США в Западном полушарии. Помимо сдерживания Китая, в стратегии выделены еще три ключевых направления:

Защита территории США. Сюда входят: безопасность границ, борьба с наркотрафиком и терроризмом, защита ключевых для США территорий от Арктики до Южной Америки (Гренландия, Мексиканский залив, Панамский канал), создание системы ПРО «Золотой купол», модернизация ядерных сил и противодействие кибератакам.

Распределение затрат и ответственности между США и их союзниками. Основная нагрузка по собственной обороне должна лечь на самих региональных партнеров США — в Европе, на Ближнем Востоке и в Корее. Пентагон продолжит сотрудничать с ними, однако будет отдавать приоритет «образцовым союзникам».

