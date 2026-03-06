Военный конфликт продолжает расширять свою географию, создавая новую карту противостояния, выходящую далеко за пределы границ России и Украины. Российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz был атакован в Средиземном море у побережья Мальты вечером 2 марта. По данным Минтранса России, его подбили безэкипажные катера, которые были запущены с побережья Ливии. Россия обвиняет в атаке Украину. RTVI разобрался откуда в Африке украинские военные и чем это грозит России.

Зачем потопили танкер

Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск, — заявили в Минтранс России. Управление портов Ливии сообщило, что судно «подверглось внезапным взрывам, за которыми последовал сильный пожар, что в конечном итоге привело к его полному затоплению». Это произошло примерно в 120 морских милях к северу от порта Сирт.

Аэрофотоснимки, полученные газетой Times of Malta с турецкого морского патрульного самолета, показывают танкер Arctic Metagas спустя несколько часов после атаки, на них видны значительные повреждения, вода хлещет через большую дыру в борту.

Вероятно, Россию в тот день ждал двойной удар — по данным ливийского издания Alwasat, следом за Arctic Metagas шел российский нефтяной танкер «Карелия», но он вовремя отключил свой спутниковый сигнал, что, возможно, спасло его от атаки.

Украина последовательно атакует нефтегазовые хранилища, нефтеперерабатывающие заводы на территории России. В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море. Всё это часть плана по ослаблению экономической мощи России, который, по мнению киевских стратегов, должен сказаться на фронте или привести к дестабилизации политического режима в РФ.

Операция против танкера у берегов Ливии далеко не первая серьезная спецоперация Украины. Ее следует рассматривать в череде других атак на критически важные нефтегазовые объекты, такие как трубопроводы «Дружба» и «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые играют важную роль в обеспечении финансовой независимости России. Подбитый танкер — тревожный звонок, теперь так называемому теневому флоту России угрожают не только санкции.

Казаки в Африке

Российский МИД назвал атаку на танкер Arctic Metagas террористическим актом. Украина официально не стала брать на себя ответственность за эту силовую акцию. Однако это не первый случай активизации украинских силовиков в Африке.

Согласно официальным заявлениям африканских правительств, Киев снабжает боевиков и террористические организации оружием и беспилотниками в таких странах, как Мали, Судан и Буркина-Фасо, а также направляет им военных инструкторов и оказывает разведывательную поддержку. Стратегическая цель этих операций — ослабить влияние России в Африке и открыть новые фронты против интересов Москвы.

Эти операции привели к тому, что власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке повстанцев-туарегов, уничтоживших колонну правительственных войск.

«Когда иностранное государство заявляет о своей причастности, своем участии в вооруженном столкновении с малийскими вооруженными силами на территории Мали, в результате чего погибли малийские военнослужащие, это неприемлемо», — сказал в интервью RTVI главнокомандующий Военно-воздушных сил Мали Алу Диарра.

Судан, в свою очередь, обвинил Киев в усугублении внутренних кризисов в стране из-за поставок оружия террористическим группировкам.

«Без их поддержки повстанцы не знали бы, как работать с такими устройствами. В некоторых регионах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам, например в Порт-Судане», — заявил сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад ас-Сирр.

Ливийское отделение ВСУ

Для переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке украинские спецслужбы используют дипломатическое прикрытие посольств, считает директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Египетское издание Al-Masry Al-Youm со ссылкой на бывшего ливийского чиновника утверждает, что к этому может быть причастен украинский военный атташе Андрей Баюк, его издание называет «главным координатором» операций по ввозу украинского оружия и военных специалистов в Африку.

Полковник Андрей Баюк действительно существует, хотя о нем практически нет информации в открытых источниках. Баюк сейчас военный атташе Украины в Ливии. До этого занимал такую же должность в Алжире. В 2023 году он встречался с директором канцелярии министра обороны Ливии Джибриль Аль-Штейви, который высоко оценил работу Баюка в военном сотрудничестве Украины и Ливии. Они обсудили работу по обеспечению безопасности морских и воздушных границ. Аль-Штейви отметил, что «многие специалисты ливийской армии, в том числе сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, прошли подготовку на Украине».

В конце августа 2025 года генеральный прокурор Ливии ас-Сиддик ас-Сур, одна из ключевых фигур в государственном аппарате Ливии, который в условиях двоевластия в стране старается быть независимым и держать дистанцию, начал расследование нелегального ввоза в страну украинских беспилотников, которые оказались на вооружении у группировок на юге страны и могли снова разжечь междоусобицу.

Три разведывательных беспилотника украинского производства были сбиты над авиабазой Митига. Этот инцидент был назван поворотным моментом, сигнализирующим о потенциальном противостоянии между влиятельным полевым командиром «Специальных сил сдерживания» Абдельрауфом Карой и лагерем премьер-министра Ливии Абдель Хамидом ад-Дбейбой.

«Расследование будет сосредоточено на отслеживании логистических маршрутов и установлении личности всех причастных сторон, как внутри, так и за пределами Ливии», — заявил генпрокурор.

Он предупредил, что все факты и доказательства будут переданы в международные суды для привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению международного права или угрозе региональной безопасности.

По данным The Arab weekly, беспилотники были доставлены в Ливию ​​при содействии военного атташе Украины Андрея Баюка. Их сопровождали украинские военспецы для контроля за оборудованием, его эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Издание утверждает, что премьер-министр Ливии Дбейба выстроил с Киевом ненавязчивые, но прочные связи. Связано это с тем, что Турция (власти в Триполи поддерживаются Анкарой) неохотно разрешает использование своего вооружения во внутренних столкновениях в Ливии.

Алжирский журнал «Аджаниб» сообщил, что Главное управление документации и внешней безопасности Алжира представило в Высший совет безопасности страны доклад, в котором военный атташе Украины полковник Андрей Баюк обвиняется в использовании дипломатического иммунитета для содействия контрабанде беспилотников. Согласно докладу, правительство Дбейбы получило беспилотники украинского производства в рамках негласного сотрудничества. Некоторые партии беспилотников были переправлены контрабандой через Азербайджан, а другие пересекли границу Алжира при содействии украинских специалистов.

Генпрокурор Ливии пока никак не отреагировал на сообщения об атаке надводными дронами российского танкера.

Помощь «мировой жабы»

Историк флота, ветеран СВО Дмитрий Жаворонков, в интервью RTVI рассказал, что украинцы не могли бы провести эту операцию без помощи своих союзников, например Великобритании и Турции:

«На мой взгляд, украинский след здесь очевиден. Однако без помощи мировой жабы в данном случае не обошлось. Следите за руками: НАТО бомбит Ливию, пытается поменять там режим, ввергает суверенное государство в любимую американцами ситуацию управляемого хаоса. В итоге часть Ливии под контролем одних сил, другая — других. Доступ у наших военных противников, я имею в виду НАТО, к ливийскому побережью есть. Логистика там несложная. В средиземноморском регионе у мировой жабы достаточно военно-морских баз. И военно-логистических возможностей тоже. Поэтому я уверен, что это совместная операция каких-нибудь британцев вместе с украинскими военными преступниками. Этот акт военной агрессии — основание для ответных мер военного характера. Как против украинских военных преступников, так и и против их западных хозяев.

Совершенно случайно фотографии гибнущего русского танкера сделал турецкий патрульный самолет. Турецкие самолеты этого типа не каждый час летают в районе Мальтийского побережья, где, по заявлению Минтранса, произошел инцидент. В средиземке наши суда уже подвергались атакам. Достаточно вспомнить транспортник обороно-логистики „Большая медведица“, который вез достаточно важное изделие для наших дальневосточных предприятий. Ну а по слухам вез еще что-то для КНДР.

„Северные потоки“ все помнят. Недавно президент высказывался относительно „Южного потока“, „Голубого потока“. И это все звенья одной цепи. Это системная, последовательная война. А учитывая, что речь идет о танкерах, газовозах, нефтегазопроводах, НПЗ — это удар по нашему с вами кошельку, кошельку каждого русского гражданина. Не только по государству, но и по простым людям».