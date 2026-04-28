Российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Беларусью по формуле «5 на 5». Это стало результатом операции, проведенной ФСБ России совместно с белорусским КГБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Об освобождении Бутягина ранее объявил на пресс-конференции глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — сказал министр.

Обмен состоялся на белорусско-польском участке границы 28 апреля. На территорию Беларуси были переданы двое граждан России, которые вскоре вернутся на родину: Бутягин и жена российского военнослужащего, который нес службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье. Оба незаконно удерживались в недружественных России государствах, подчеркивается в релизе ФСБ.

Согласно сообщению, россияне были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Они въехали в Россию в 2025 году по документам с вымышленными данными, планировали вести разведку, однако были вычислены и задержаны.

Польские спецслужбы задержали Бутягина 4 декабря 2025 года, когда тот находился в европейском турне с серией лекций. Это произошло по просьбе Украины, которая в том же месяце направила в Варшаву запрос на экстрадицию россиянина. Украинские власти обвинили его в незаконных, по их мнению, раскопках в Крыму в период с 2014 по 2019 год, в том числе в античном городище Мирмекий на Керченском полуострове.

Бутягин как заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Эрмитажа действительно возглавлял археологическую экспедицию на полуострове, однако российская сторона указала, что это было после 2014 года, когда Крым был включен в состав России.

МИД России в январе вызвал посла Польши и выразил ему решительный протест в связи с задержанием Бутягина. Обвинения в его адрес Москва назвала «абсурдными» и подчеркнула «откровенно политизированный и спекулятивный характер» преследования ученого.