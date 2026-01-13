МИД России вызвал посла Польши Кшиштофа Краевского и выразил ему решительный протест в связи с задержанием в Варшаве российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщается на сайте дипведомства 13 января.

Обвинения Украины в адрес Бутягина МИД назвал «абсурдными». В ведомстве подчеркнули, что преследование ученого носит «откровенно политизированный и спекулятивный характер», тогда как украинский запрос на задержание по линии Интерпола реализован не был. Как отметили в министерстве, непосредственно перед арестом россиянин беспрепятственно посетил несколько европейских государств

В МИДе указали, что Бутягин занимается исследованиями на Керченском полуострове несколько десятилетий. Все это время он получал необходимые разрешения от соответствующих органов, в том числе до 2014 года — от властей Украины.

«Все обнаруженные нашим специалистом находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Польскому послу были изложены факты о деятельности Бутягина в Крыму. МИД потребовал немедленно освободить археолога и отказаться от его экстрадиции на Украину.

Дело Бутягина

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитаж. В конце ноябре он анонсировал в своем телеграм-канале «короткий евротур» с лекцией «Последний день Помпеи». Выступления должны были состояться в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде.

4 декабря 2025 года сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали Бутягина по запросу Украины. Обвинения Киева в адрес россиянина связаны с раскопками в Крыму, в том числе в керченском археологическом комплексе «Древний город Мирмекий», в период с 2014 по 2019 год. Украинские власти считают незаконным участие археолога в экспедициях на территории полуострова после 2014 года, когда он вошел в состав России, и требуют его экстрадиции на Украину.

По версии Киева, действия Бутягина привели к частичному разрушению объекта культурного наследия. Обнаруженные поисковой группой 30 золотых монет, на 26 из которых выгравировано имя Александра Македонского, остались в ведении России. В результате Украина оценила нанесенный «ущерб» более чем в 200 млн гривен (около 380 млн рублей).

После задержания Бутягин отказался давать объяснения. По ходатайству прокурора суд арестовал его на 40 суток. 12 января адвокат археолога рассказал, что содержание Бутягина под стражей продлили до 4 марта. Слушание по вопросу его экстрадиции назначено на 15 января.