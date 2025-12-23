Украина направила в Варшавскую окружную прокуратуру запрос об экстрадиции российского археолога, сотрудника музея Эрмитаж Александра Бутягина, задержанного в Польше по обвинению в якобы незаконных раскопках в Крыму. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

Польские следователи сначала должны будут оценить соответствие запроса требованиям Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а затем проверить наличие обязательных оснований для экстрадиции. К ним относятся двойная преступность деяния (то есть инкриминируемые обвиняемому действия должны считаться уголовным преступлением как на Украине, так и в Польше) и отсутствие у преследуемого лица права на убежище в Польше. Кроме того, в выдаче обвиняемого могут отказать, если в отношении него уже проводится аналогичное разбирательство в Польше.

Представитель Варшавской прокуратуры сообщил изданию Interia, что следователи приложат усилия, чтобы подготовить необходимые документы к концу года, поскольку «ситуация срочная». Срок содержания Бутягина под стражей истекает 13 января.

Заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности страны 4 декабря. В этот день у него была запланирована лекция в Варшаве в рамках курса «Последний день Помпеи».

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что россиянин был задержан в связи с поступившим от Киева запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона обвиняет сотрудника Эрмитажа в участии в раскопках в керченском археологическом комплексе «Древний город Мирмекий» в 2014-2019 годах.

По версии украинских следователей, действия россиянина привели к частичному разрушению объекта культурного наследия. Во время археологических работ группа Бутягина обнаружила 30 золотых монет, на 26 из которых выгравировано имя Александра Македонского. Монеты перешли в ведение России.

Киев оценил понесенный «ущерб» более чем в 200 млн гривен (около 380 млн рублей). По словам знакомых сотрудника Эрмитажа, Бутягин знал о претензиях украинской стороны и обсуждал их со своими коллегами.