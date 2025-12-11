В Кремле назвали правовым произволом арест в Польше сотрудника музея Эрмитаж Александра Бутягина по запросу Украины в связи с археологическими раскопками в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это правовой произвол абсолютно, мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина», — сообщил он.

Песков подчеркнул, что главное — добиться освобождения ученого.

Заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина 4 декабря задержали в Варшаве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши, сообщила польская радиостанция RMF FM.

Россиянина задержали в связи с запросом Украины о международной правовой помощи, подтвердил Польскому агентству печати пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский. По его словам, дело касается «незаконных археологических раскопок», проводившихся в 2014-2019 годах «на территории Украины».

Бутягин находился в Варшаве в рамках курса лекций «Последний день Помпеи». В конце ноября он анонсировал в своем телеграм-канале «короткий евротур» с посещением Праги, Амстердама, Варшавы и Белграда. 4 декабря у него была запланирована лекция в столице Польши.

После задержания ученого допросили в районной прокуратуре Варшавы, он отказался давать объяснения. Суд по ходатайству прокурора арестовал Бутягина на 40 суток.

Украинская прокуратура преследует его с ноября 2025 года, передает RMF. Киев обвиняет сотрудника Эрмитажа в том, что с 2014 года он возглавлял поисковые группы в Крыму, в частности «без разрешения» участвовал в раскопках в керченском археологическом комплексе «Древний город Мирмекий».

Украинское следствие утверждает, что эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия. Во время раскопок группа под руководством Бутягина обнаружила 30 золотых монет, на 26 из них выгравировано имя Александра Македонского. Находка осталась в ведении России. Украина оценивает нанесенный «ущерб» более чем в 200 млн гривен (около 380 млн рублей).

Бутягин знал о претензиях со стороны Украины и обсуждал это с коллегами, пишет «Фонтанка» со ссылкой на знакомых ученого.

Александр Бутягин возглавляет Мирмекийские экспедиции Эрмитажа с 1999 года. В 2002 году археологи нашли на территории античного городища клад периода второй четверти III века до н.э. из более чем 720 бронзовых монет Пантикапея. В 2003-м экспедиция обнаружила еще один клад из 99 статеров (монет из сплава золота и серебра), относящийся к середине IV века до н.э. В 2022 группа Бутягина нашла 30 золотых монет, отчеканенных в периоды правления Александра Македонского и его брата Филиппа Арридея. Эта крупнейший клад золотых раннеэллинистических статеров на Боспоре.

Украина готовит запрос к Польше об экстрадиции Бутягина, утверждает Polsat News. В случае удовлетворения запроса ему грозит до 10 лет лишения свободы на Украине.

Лекции Бутягина в России, которые должны были пройти в декабре, отменены. В частности 19 декабря он планировал прочесть лекцию «Античные чудовища в мифах и искусстве» в петербургском тренинг-центре «Измайловский».

Сотрудники посольства России в Варшаве посетили Бутягина и находятся на связи с его адвокатом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Решение о его аресте будет обжаловано.

«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в “уничтожении культурного наследия” на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий», — заявила дипломат.