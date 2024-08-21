Украинские военнослужащие публично заявили о своей причастности к столкновению между малийскими военными и туарегами, поэтому Мали не могла поступить иначе, кроме как разорвать отношения с Киевом. Такое мнение главнокомандующий Военно-воздушных сил Мали Алу Диарра высказал в специальном интервью RTVI.

Диарра заявил, что Мали всегда придерживалась оборонительной позиции, никогда не представляла никому угрозы и не вмешивалась во внутренние дела других стран.

«Когда иностранное государство заявляет о своей причастности, своем участии в вооруженном столкновении с малийскими вооруженными силами на территории Мали, в результате чего погибли малийские военнослужащие, это неприемлемо», — подчеркнул Диарра.

Поэтому «когда публично прозвучало заявление украинских военнослужащих о том, что они причастны к этому столкновению», власти Мали «ответили соответствующим образом», подчеркнул главком.

«И в этой ситуации мы не могли поступить никаким другим способом, уже никак невозможно изменить это наше мнение», — добавил он.

Разрыв отношений

27 июля вооруженные формирования туарегов, воюющие против властей Мали, заявили, что убили десятки правительственных военных и союзных им бойцов из ЧВК «Вагнер». По словам представителя движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» на окраине населенного пункта Тинзаватен.

Позже CSP-PSD заявило о гибели 84 «вагнеровцев». Малийская армия сообщала, что убиты двое военнослужащих.

Российские телеграм-каналы и СМИ подтвердили информацию, что в Мали погибли бойцы ЧВК, в том числе админ канала Grey Zone Никита Федянин. Как писала Baza, по предварительным данным, убиты не менее 20 «вагнеровцев».

Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» написал, что с 22 по 27 июля малийские военные и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вели бои против боевиков из «Координационного движения Азавад» и террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле». В сообщении подтверждалось, что «вагнеровцы» понесли потери, но не сообщалось число погибших.

Киев намекнул на свою причастность к атаке туарегов. «Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию <…>. О деталях мы, безусловно, не будем говорить, продолжение следует», ― сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова. В ведомстве заявили, что он в соцсетях выразил «безоговорочную поддержку террористической атаке» в Мали.

После этого власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной. «Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию и поддержку международного терроризма», — заявили в Бамако.

МИД Украины назвал этот шаг «недальновидным и поспешным» и подчеркнул, что «решительно отвергает» обвинения в поддержке терроризма.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России