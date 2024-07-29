Бойцы ЧВК «Вагнер» пять дней вели «ожесточенные» бои с исламистами в Мали и понесли потери. В числе погибших ― командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным «Пруд». Об этом говорится в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», связанном с ЧВК.

Бои велись с 22 по 27 июля в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали. Бойцы ЧВК «Вагнер» и Вооруженных сил Мали сражались против боевиков из «Координационного движения Азавад» (CMA) и террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле».

В первый день большая часть исламистов была уничтожена, остальные бежали, говорится в сообщении «Разгрузки Вагнера». Затем радикалы нарастили свою численность до 1 тыс. человек, воспользовавшись песчаной бурей. В помощь «группе “Пруда”» были переброшены дополнительные силы.

25 июля бойцы ЧВК «Вагнер» и малийские военные отбили новую атаку боевиков. В последующие дни радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, беспилотниками и «шахид-мобилями», что «повлекло потери» со стороны ЧВК «Вагнер» и малийской армии, сообщает «Разгрузка Вагнера». Число погибших со стороны «вагнеровцев» не называется.

«Последняя радиограмма от “группы Пруда” поступила 27 июля в 17:10: “Остались втроем, продолжаем вести бой”. Командир 13 Штурмового Отряда Сергей “Пруд” Шевченко погиб в бою», — говорится в посте.

Что известно о потерях ЧВК «Вагнер» в Мали

28 июля повстанцы-туареги из движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) заявили, что в результате боев 25-26 июля «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников». В CSP-PSD добавили, что захватили бронетехнику, грузовики и автоцистерны, а также повредили вертолет.

Представитель движения заявил о «десятках» убитых и раненых среди бойцов ЧВК «Вагнер» и малийских военных. Некоторые из них, по его словам, сдались в плен. Агентство Associated Press отмечало, что, если сообщения о потерях среди «вагнеровцев» подтвердятся, это будет самый масштабный удар, нанесенный им в Мали повстанцами.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»** утверждает со ссылкой на источник, что 33 «вагнеровца» убиты, 18 ранены. В числе погибших оказался администратор связанного с ЧВК «Вагнер» канала Grey Zone Никита Федянин. Автор телеграм-канала «Святоша вещает» (из описания следует, что его ведет штурмовик с позывным «Святоша») писал, что среди убитых мог быть командир «вагнеровцев» Антон Елизаров (позывной «Лотос»).

Военный эксперт Борис Рожин сообщал, что «Лотос» был среди пленных, но его «уже обменяли обратно». Позже в военных телеграм-каналах появилась информация о том, что Елизарова вообще не было в Мали.

«“Лотос”, как я понимаю, не в плену, и не погиб. Его там вообще не было», — пишет журналистка Анастасия Кашеварова.

Она отметила, что Елизарова, «мягко говоря, другие командиры не поддерживали» и высказывали мнение, что он «ЧВК окончательно развалит». Елизаров предположительно «находился в другой стране по своей служебной деятельности», сообщает телеграм-канал «Белорусский силовик».

Бывший командир 13-го штурмового отряда с позывным «Русич» обратился к Минобороны правительство России с просьбой помочь бойцам в Мали. «Русич» отметил, что, по его данным, в результате операции в районе Тин-Зауатина погибли свыше 80 человек, более 15 находятся в плену.

Вернуть пленных «вагнеровцев» в Россию также призвал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru депутат выступил за проведение «тщательного расследования», чтобы выяснить, как профессиональные бойцы попали в засаду туарегов и «на каком основании находились там эти российские солдаты и офицеры». Журавлев добавил, что «при желании в происходящем можно усмотреть руку НАТО».

По предварительным данным источника Shot, близкого к Минобороны, по состоянию на 29 июля всех пленных из ЧВК «Вагнер» в Мали выкупили. Источник BRIEF в свою очередь призвал относиться к информации о выкупе пленных «осторожно», поскольку переговоры об обмене еще идут.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов