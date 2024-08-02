Повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило о гибели 84 участников ЧВК «Вагнер» в ходе конфликта на границе с Алжиром, пишет Bloomberg.

Потери правительственных войск, по данным движения, составили 47 человек. По информации организации Africa Initiative, которое издание назвало близким к Кремлю, в боях погибли более двадцати бойцов ЧВК и армии Мали. Это столкновение стало самым масштабным по потерям для российской боевой организации с момента прибытия в страну в 2021 году.

Официальный представитель вооруженных сил Мали отказался от комментариев. Ранее представитель правительственных войск заявил о гибели двух солдат и о десяти потерпевших в ходе боев у северной границы с Алжиром.

Представитель CSP Мохаммед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что в ходе сражений пострадали более тридцати «вражеских солдат», а также о захвате военного оборудования, танков, вооружения и боевых машин, которые не были уничтожены в ходе боев. Он рассказал о семи попавших в плен бойцах ЧВК «Вагнер» и армии Мали.

Согласно сообщениям в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», связанном с боевой группой, участники ЧВК и малийские войска вели «ожесточенные» бои с исламистами из «Координационного движения Азавад» (CMA) и террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле» на протяжении пяти дней, в результате чего понесли потери.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России