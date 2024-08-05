Руководство Мали объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной, выступившей в поддержку воюющих с правительственными войсками повстанцев-туарегов. Соответствующий документ опубликован на сайте малийского правительства, отмечает «Африканская инициатива».

В документе упоминаются заявления представителя военной разведки Украины Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. По мнению властей Мали, первый подтвердил причастность Киева к нападению туарегов на правительственные войска и сопровождавших их колонну бойцов ЧВК «Вагнер», а второй открыто выступил в поддержку международного терроризма.

В пресс-релизе правительства Мали подчеркивается, что украинские власти не осудили заявления Юсова и Пивоварова и не выступили с опровержением.

«Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию и поддержку международного терроризма»,— говорится в документе.

В Мали напомнили, что до сих пор оставались на нейтральной позиции по поводу российско-украинского конфликта. Теперь страна считает действия киевских властей «неонацистскими и злодейскими».

В конце июля коалиция вооруженных группировок Мали сообщила о нападении повстанцев-туарегов, устроивших засаду на правительственные войска и российских бойцов ЧВК «Вагнер». В сообщении говорилось, что были убиты и ранены десятки людей. Туареги утверждали, что убили 80 вагнеровцев.

Генштаб армии Мали подтвердил гибель двух солдат. ЧВК «Вагнер» признала, что ее бойцы погибли, но точное число человеческих потерь не назвала.

«Остались втроем»: в ЧВК «Вагнер» рассказали подробности гибели бойцов в Мали

Французская газета Le Monde писала, что украинские спецслужбы обучали членов вооруженных группировок в Мали управлению беспилотниками и обращению со взрывчатыми веществами.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов утверждал, что туареги «получили информацию и не только информацию» для проведения «военной операции» в Мали.

Посол Украины в Сенегале Андрей Пивоваров подтвердил, что повстанцев информировали о передвижениях малийских войск. Из-за этих заявлений в соцсетях он был вызван в МИД.

Власти Буркина-Фасо тоже раскритиковали Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали. Как передает Burkina 24, МИД африканской страны призвал Киев «взять себя в руки».