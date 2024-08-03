Туареги устроили засаду и подорвали первую и последнюю машину в колонне “Вагнера” в Мали. Об этом корреспонденту RTVI рассказал боец, который приехал в Москву из Беларуси для празднования Дня ВДВ.

По словам военного, подорвавшие технику туареги были убиты.

Место атаки было выбрано профессионально. Как стало известно RTVI, машины колонны «Вагнера» оказались в низине, что дало преимущество туарегам, которых и так было превосходящее количество.

Потери ЧВК “Вагнер” в том бою собеседник RTVI оценил как “плюс-минус 100 человек”. Также он подтвердил гибель администратора телеграм-канала GREY ZONE.

Ранее сепаратистское движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило о гибели 84 “вагнеров” и 47 военнослужащих малийской армии.

Бои, о которых идет речь, шли с 22 по 27 июля в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали.

Согласно данным организации Africa Initiative, которая считается близкой к Кремлю, в сражениях погибло свыше двадцати бойцов ЧВК и армии Мали. Это столкновение стало самым тяжелым по потерям для российской боевой группы с момента ее прибытия в страну в 2021 году.

Официальный представитель вооруженных сил Мали отказался от комментариев по поводу случившегося. Ранее представитель правительственных войск сообщил о гибели двух солдат и о десяти раненых в боях у северной границы с Алжиром.

По информации телеграм-канала «Разгрузка Вагнера», бойцы ЧВК и малийские военные вели «интенсивные» бои с исламистами из «Координационного движения Азавад» (CMA) и террористической организации «Аль-Каида* в Сахеле» в течение пяти дней, и обе стороны понесли потери.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России