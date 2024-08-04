Власти Буркина-Фасо раскритиковали Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, при атаке которых на прошлой неделе погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер» и малийских правительственных войск. Как передает Burkina 24, МИД Буркина-Фасо призвал Киев «взять себя в руки».

В ведомстве сообщили, что посольство Украины в Сенегале опубликовало в фейсбуке* видеоролик «с недвусмысленной поддержкой террористических группировок, ответственных за трусливое и варварское нападение» в Мали.

«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что его совершило украинское посольство в Дакаре», — сказано в заявлении МИД страны.

Ведомство расценило публикацию украинского посольства как «поддержку терроризма» и призвало миролюбивые страны Африки «осудить подобные подрывные акции, угрожающие стабильности на континенте».

В заявлении сказано, что Буркина-Фасо подтверждает «неизменную поддержку» малийским Вооруженным силам. К украинскому правительству МИД африканской страны обратился с призывом «взять себя в руки».

В субботу, 3 августа, посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за поддержки малийских повстанцев в аккаунте украинского посольства.

Бои «Вагнера» с туарегами

Боестолкновения, в ходе которых малийские военные и союзные им бойцы «Вагнера» попали в засаду повстанцев-туарегов, произошли на севере Мали близ границы с Алжиром в конце июля. Повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) заявило о «десятках убитых и раненых» среди личного состава своего противника.

В ультраправой диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) «Русич» рассказали, что в боях с туарегами погиб, в частности, администратор крупного околовоенного телеграм-канала Grey Zone (по данным «Осторожно, новости», речь идет о 31-летнем Никите Федянине). Источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»** сообщал, что ЧВК «Вагнер» потеряла убитыми 33 бойцов, еще 18 были ранены.

Агентство Bloomberg 2 августа обратило внимание на заявление представителя движения CSP-PSD в соцсети X, согласно которому в боях с туарегами погибли 84 участника ЧВК «Вагнер».

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности украинских военных к удару по «Вагнеру» в Мали. По его словам, повстанцы-туареги «получили необходимую информацию», позволившую «провести успешную военную операцию» против «вагнеровцев».

«О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет», — цитирует Юсова украинское агентство УНИАН.

Французская газета Le Monde со ссылкой на анонимных представителей малийской армии сообщила, что боевики альянса CSP-DPA ездили на Украину — по словам одного из источников издания, для прохождения обучения. Представитель CSP-DPA Мохаммед Эльмаулуд Рамадан отказался подтвердить Le Monde эту информацию, но признал, что организация «действительно имеет связи с украинцами».

ЧВК «Вагнер» присутствует в Мали минимум с 2021 года и действует на стороне правительственных сил, отмечала Baza. Источники агентства Bloomberg в январе утверждали, что к середине этого года Россия намерена развернуть в пяти странах Африки специальный корпус ― новые вооруженные силы, призванные заменить бойцов «Вагнера» после гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина.

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