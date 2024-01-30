Россия к середине 2024 года намерена развернуть в пяти странах Африки специальный корпус ― новые вооруженные силы, призванные заменить бойцов ЧВК «Вагнер» после гибели основателя группы Евгения Пригожина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Помимо контроля над бизнес-империей «Вагнера», Африканский корпус (АК) должен усилить на континенте российское военное присутствие с помощью сети баз, контролируемых Минобороны, пишет агентство. К середине года корпус планируется укомплектовать новобранцами и бывшими бойцами ЧВК «Вагнер». Как утверждает источник Bloomberg, близкий к Минобороны России, речь идет о 20 тыс. человек.

Базы корпуса планируется развернуть как минимум в пяти африканских странах ― Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере. В конце прошлого года эти же страны называли в качестве мест для развертывания АК источники «Ведомостей», близкие к Минобороны России.

По данным Bloomberg, штаб-квартиру Африканского корпуса планируется построить в ЦАР. Старший советник президента страны Патрик Бида Куягбеле заявил изданию, что база будет построена, поскольку в регионе «много россиян, необходимо предоставить им базу».

По его словам, точное местонахождение базы засекречено, а власти страны изучают еще несколько объектов для размещения военных. Куягбеле также заявил, что с сентября 2023 года число российских военнослужащих в ЦАР удвоилось и достигло примерно 2 тыс. человек.

Силы регулярной армии постепенно заменяют бойцов ЧВК «Вагнера» в Мали, заявили Bloomberg двое западных чиновников. Возможное российское военное присутствие в Нигере беспокоит США, у которых в стране находится крупная база беспилотников, отметила помощник госсекретаря США по делам в Африке Молли Фи.

Что известно об Африканском корпусе и его кураторах

Источники «Ведомостей» говорили, что создание Африканского корпуса началось после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в августе 2023 года. Собеседник газеты рассказывал, что структура формируется на основе подразделений бывшего ЧВК «Вагнер» и отдельных бойцов, покинувших группу.

Подчиняться АК будет напрямую Минобороны, а куратором корпуса «Ведомости» назвали замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова. В публикации Bloomberg утверждается, что Евкуров «отвечает за деятельность “Вагнера” в Африке и на Ближнем Востоке».

«Коммерсант» отмечал, что в последние месяцы российские военные во главе с Евкуровым «были частыми гостями в тех странах Африки, где раньше ЧВК “Вагнер”, как считается, была особенно активна».

В августе 2023 года Евкуров встретился в Ливии с лидером Ливийской национальной армии генералом Халифой Хафтаром, в сентябре провел переговоры с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, а также встретился в Мали с президентом страны Ассими Гоитой, главой Минобороны Садио Камару и с министром обороны Нигера Салифой Моди. В декабре Евкуров вновь побывал в Мали, а затем в Нигере.

Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, заявил, что, кроме АК, в Африке будут действовать «структуры других силовых ведомств» и ЧОПы, связанные с российскими корпорациями.

В ноябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что ЧВК «Вагнер» «окончательно расформирована», но некоторые бойцы продолжают «выполнять задачи в странах Африки <…> под другим брендом и под эгидой Министерства обороны».

24 января 2024 года Африканский корпус сообщил в своем телеграм-канале, что в Буркина-Фасо прибыли первые подразделения россиян численностью 100 человек, а в ближайшее время их «пополнят еще 200 военнослужащих из России».

Российский контингент «обеспечит безопасность лидера страны Ибрагиму Траоре и буркинийского народа от нападений террористов», говорится в сообщении. Позже АК заявил, что в столицу Буркина-Фасо Уагадугу также прибыла делегация Минобороны России. В самом военном ведомстве официально не комментировали сообщения о создании Африканского корпуса.