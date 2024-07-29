Повстанцы-туареги в Мали смогли провести операцию против бойцов группы «Вагнера», поскольку получили «необходимую информацию, и не только информацию». Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию <…>. О деталях мы, безусловно, не будем говорить, продолжение следует», ― заявил Юсов (цитата по изданию «Корреспондент.нет»).

По его словам, также «отслеживается и проверяется» информация о том, что повстанцы якобы предложили передать Украине захваченных в плен бойцов ЧВК «Вагнер».

«Такая информация была, и она отслеживается, проверяется. Но это чувствительный процесс, поэтому детали мы комментировать не будем», — сказал представитель ГУР (цитата по УНИАНу).

29 июля группа «Вагнер» сообщила о потерях среди своих бойцов в результате пятидневного столкновения с исламистами в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали. В ЧВК не уточнили число погибших, но сообщили о гибели командира 13-го штурмового отряда Сергея Шевченко с позывным «Пруд».

В Мали также погиб администратор связанного с «вагнеровцами» телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин. Бывший командир 13-го отряда с позывным «Русич» сообщал о более чем 80 погибших. Источник Русской службы Би-би-си, ранее служивший в ЧВК «Вагнер», утверждает, что погибли как минимум 82 человека.

В повстанческом движении «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) заявили, что часть «вагнеровцев» сдалась в плен. В соцсети Х вечером 28 июля появилось обращение якобы от имени CSP-PSD с предложением передать Украине пленных бойцов группы «Вагнера» «в знак поддержки и солидарности».

Телеканал RT утверждает, что погибший админ Grey Zone якобы планировать опубликовать собранную им информацию об украинских наемниках, «которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов». По данным канала, у Федянина также была информация о том, что сепаратистов «вывозят на Украину» и обучают управлению FPV-дронами.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в свою очередь отметил, что «присутствие представителей украинского ГУРа в Африке — это уже давно не экзотика».