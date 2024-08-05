Украинский МИД назвал «недальновидным и поспешным» решение переходного правительства Мали разорвать дипотношения с Киевом. Власти Мали ранее объяснили такой шаг тем, что украинская сторона поддержала повстанцев-туарегов, воюющих в этой африканской стране с ЧВК «Вагнер» и малийскими правительственными войсками.

В Мали посчитали, что представитель украинской военной разведки Андрей Юсов «признал причастность» Киева к «трусливому, вероломному и варварскому нападению» туарегов на малийских военных и сопровождавших их бойцов «Вагнера». Помимо того, в поддержку международного терроризма открыто выступил посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров, заявили в Мали.

МИД Украины сообщил, что Киев «решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы “поддержке Украиной международного терроризма”».

Ведомство считает «досадным» тот факт, что власти Мали пошли на разрыв дипотношений с Украиной, «не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали», при котором погибли «вагнеровцы» и малийские военные.

По версии Киева, малийская сторона «не предоставила никаких доказательств причастности Украины к данному событию».

Что говорил Юсов

Малийские военные и союзные им бойцы «Вагнера» попали в засаду повстанцев-туарегов в конце июля на севере Мали близ границы с Алжиром. Повстанческое движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) заявило о «десятках убитых и раненых» среди личного состава своего противника.

В боях с туарегами погиб, в частности, администратор крупного околовоенного телеграм-канала Grey Zone, 31-летний Никита Федянин с позывным «Белый». Источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»* сообщал, что ЧВК «Вагнер» потеряла убитыми 33 бойцов, еще 18 были ранены.

Сами туареги заявили, что «Вагнер» потерял убитыми 84 бойцов. По их версии, потери правительственных войск Мали составили 47 человек.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов выступил с утверждением, что повстанцы-туареги «получили необходимую информацию, и не только информацию», позволившую «провести успешную военную операцию» против «вагнеровцев».

«О деталях мы, безусловно, не будем говорить, продолжение следует», — заявил Юсов.

МИД Сенегала из-за событий в Мали ранее на этой неделе вызвал посла Украины Юрия Пивоварова. В ведомстве заявили, что в фейсбуке** посольства Украины в Дакаре появилось «пропагандистское видео украинской армии», которое сопровождалось комментарием самого посла, выразившего «безоговорочную поддержку террористической атаке».

Власти Буркина-Фасо на этом фоне обвинили Украину в «восхвалении террора». Буркинийский МИД подтвердил «неизменную поддержку» малийским Вооруженным силам и призвал украинское правительство «взять себя в руки».

Французская газета Le Monde со ссылкой на неназванных представителей малийской армии сообщила, что боевики альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину — по словам одного из источников издания, для прохождения обучения. Представитель CSP-DPA Мохаммед Эльмаулуд Рамадан не стал подтверждать Le Monde эту информацию, но признал, что организация «действительно имеет связи с украинцами».

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