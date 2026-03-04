Российский газовоз Arctic Metagaz подвергся атаке в Средиземном море, которая расценивается Москвой как проявление международного терроризма и морского пиратства. Соответствующее заявление распространил Минтранс России.

По информации ведомства, нападение на судно совершили 3 марта украинские безэкипажные катера. Запуск дронов, как утверждается, был осуществлен с побережья Ливии. В момент атаки танкер находился вблизи территориальных вод Мальты, следуя с грузом из Мурманска.

Все 30 членов экипажа, граждане России, были эвакуированы и доставлены в безопасное место. В министерстве выразили благодарность мальтийским спасательным службам за участие в операции.

В Минтрансе отметили, что нападение было совершено при «попустительстве» стран Евросоюза. В связи с этим российская сторона призвала мировое сообщество дать правовую оценку случившемуся.

Если факт украинской атаки подтвердится официально, это станет первым случаем нападения на российское судно, перевозящее сжиженный природный газ, отмечает Reuters. Ранее Украина уже наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам энергетической инфраструктуры.

Служба безопасности Украины не ответила на запрос агентства о комментарии по этому инциденту.

Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила о своей непричастности к происшествию с газовозом. В корпорации уточнили маршрут судна: оно направлялось из Мурманска в египетский порт Порт-Саид.

Российская судоходная компания ООО SMP Techmanagement, управляющая танкером, и крупнейший производитель СПГ «Новатэк» ситуацию пока не комментировали.

Вооруженные силы Мальты сообщили, что получили сигнал бедствия с судна и обнаружили танкер в районе проведения поисково-спасательной операции. В мальтийском военном ведомстве уточнили, что все выжившие находились в спасательной шлюпке на борту ливийского судна. Состояние самого газовоза не уточняется.

Согласно данным системы отслеживания судов MarineTraffic, танкер Arctic Metagaz направлялся в Порт-Саид. Последний раз его местоположение фиксировалось в ночь на 3 марта в западной части Средиземного моря недалеко от Мальты. В настоящее время судно находится вне зоны действия системы отслеживания.

Газовоз Arctic Metagaz ходит под флагом России. Длина судна составляет 277 метров, ширина — 43,44 метра.