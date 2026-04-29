Демократы в Конгрессе США рассматривают возможность подачи иска против президента Дональда Трампа, если он продолжит военные действия против Ирана без одобрения законодателей после истечения установленного срока. Об этом сообщает журнал TIME со ссылкой на источники. Речь идет о 60-дневном ограничении, предусмотренном Законом о военных полномочиях.

По данным издания, обсуждения пока находятся на ранней стадии, но могут активизироваться, если после 1 мая администрация не получит разрешение Конгресса. Интервью с законодателями показывают, что демократы ищут способы оспорить действия президента, считая военную кампанию незаконной и проведенной без должного контроля. При этом часть из них настаивает на использовании сначала законодательных механизмов, включая голосования и ограничения финансирования.

«Необходимо рассмотреть возможность судебного разбирательства», — заявил сенатор Ричард Блюменталь. «Ему необходимо противостоять в незаконной деятельности, и суд — один из способов это сделать».

Конгрессмен Тед Лью также поддержал такую возможность: «Я абсолютно за судебный иск… Я считаю, что у нас будут очень веские аргументы в пользу того, что мы имеем право на подачу иска». При этом ряд демократов, включая сенатора Адама Шиффа, призывают к осторожности и подчеркивают, что суды не всегда принимают подобные дела к рассмотрению.

Как отмечает TIME, республиканцы ранее блокировали попытки демократов ограничить военные действия, а Белый дом не сигнализировал о намерении запрашивать разрешение Конгресса. На этом фоне вопрос о судебном оспаривании становится одним из возможных инструментов давления на администрацию Трампа.

Издание напоминает, что, согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президенты должны прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если это касается вывода войск.

Конгресс не одобрял применение военной силы в Иране, а Белый дом ни разу не заявлял, что планирует получить разрешение от Конгресса.

США начали наносить удары по Ирану 28 февраля. У Трампа есть время до 1 мая, чтобы получить одобрение Конгресса на продолжение операций в Иране, так как он официально уведомил законодателей о нанесении ударов только 2 марта.