Администрация Дональда Трампа сталкивается с призывами прекратить экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай после предупреждения Белого дома о попытках Пекина копировать американские технологии. Об этом сообщает Nextgov/FCW со ссылкой на письмо группы Americans for Responsible Innovation.

По данным издания, организация обратилась к директору Управления по научно-технической политике Майклу Крациосу с предложением запретить поставки чипов, которые могут помочь Китаю воспроизводить возможности американских ИИ-систем. Поводом стало заявление Управления по статистике и технологиям (OSTP), которое обвинило Китай и другие зарубежные страны в участии в «целенаправленных кампаниях промышленного масштаба по созданию и обучению передовых американских систем искусственного интеллекта». Кампании по созданию и обучению ИИ предполагают отправку больших объемов запросов к модели ИИ для обучения конкурирующей версии.

На этом фоне сохраняется неопределенность вокруг экспорта таких чипов, как Nvidia H200. Эти чипы обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для обучения и запуска мощных моделей искусственного интеллекта, включая крупномасштабные запросы. Администрация ранее одобрила ограниченные продажи, но по словам министра торговли Говарда Лютника, поставок в Китай не было, кроме того Пекин не разрешил отечественным компаниям приобретать эти чипы.

«Если мы всерьез намерены предотвратить присвоение противниками возможностей американских моделей, находящихся на передовой информатики, мы должны столь же серьезно отнестись к ограничению их доступа к вычислительной инфраструктуре», — говорится в письме исполнительного директора ARI Эрика Гастфренда.

Как отмечает Nextgov/FCW, такие чипы обеспечивают вычислительную мощность для обучения ИИ и могут ускорить разработку конкурирующих систем, хотя ограничения вряд ли полностью остановят этот процесс. Эксперты также указывают на рост конкуренции между США и Китаем в сфере ИИ: ранее Anthropic и OpenAI заявляли о попытках китайских компаний получить доступ к их моделям.

В феврале 2026 года компания Anthropic обвинила три китайские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта — DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax — в том, что они перегрузили ее модель Claude 16 миллионами транзакций с примерно 24 000 мошеннических счетов.

В том же месяце OpenAI направила письмо членам Специального комитета Палаты представителей по Китаю, в котором говорилось, что компания обнаружила доказательства, «свидетельствующие о продолжающихся попытках DeepSeek расшифровать передовые модели OpenAI и других передовых американских лабораторий, в том числе с помощью новых, завуалированных методов».