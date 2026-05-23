США настаивают на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти в рамках любого потенциального соглашения с Гаваной, сообщает Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Как отмечает газета, этот шаг будет равносилен символической смене режима на острове.

Подозрения по поводу возможной подготовки переворота усугубились на фоне сообщения CBS News о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф взял с собой в Гавану — на встречу с Раулем Родригесом Кастро, внуком бывшего кубинского президента Рауля Кастро, — бойца спецподразделения, который принимал участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Поскольку венесуэльского лидера охраняли преимущественно кубинцы, среди них в ходе той операции было много жертв: власти Кубы заявили, что погибло 32 полицейских и военных из числа ее граждан.

О том, что Вашингтон рассматривает возможность свержения власти на Кубе, американские СМИ писали еще в середине марта: например, в статье The New York Times говорилось, что США собираются «отстранить» президента островного государства, но не менять его политическую систему целиком.

Тогда эту публикацию комментировал госсекретарь США Марко Рубио: он заявил, что это «фейковая новость».

«Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, состоит в том, что они продолжают полагаться на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники», — написал глава Госдепа в соцсети Х.

Тем не менее за последнее время США значительно ужесточили подход к Кубе. В частности, американский Минюст обвинил бывшего кубинского лидера Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американских граждан, а Пентагон отправил в Карибское море авианосную ударную группу.

Диас-Канель охарактеризовал обвинения в адрес Кастро как безосновательные и заявил, что таким образом США пытаются найти предлог, чтобы оправдать свою агрессию против Кубы. По данным NYT, Вашингтон допускает захват Кастро по сценарию, который был использован для свержения Мадуро. Politico утверждает, что американский президент еще не определился и рассматривает как дипломатические, так и силовые варианты.