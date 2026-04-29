На вооружении 8-го полка Сил специальных операций Украины появился бронеавтомобиль Sisu GTP 4×4. Ранее о поставках таких машин в страну не сообщалось, как и об их количестве. Фотографию техники опубликовал в своем блоге украинский военный историк Андрей Харук.

Ранее Sisu GTP 4×4 закупали Финляндия и Швеция, однако какая из стран могла передать технику Украине, не уточняется. Публичных заявлений о передаче не было.



Бронеавтомобиль Sisu GTP 4×4 производится финской фирмой Sisu Auto, он построен по рамной схеме, что позволило реализовать модульную конструкцию. Машина состоит из трех частей: переднего модуля с силовой установкой и двух сменных — кабины экипажа и заднего отсека, который может быть грузовым, десантным или специализированным. В версии бронетранспортера автомобиль вмещает до десяти человек, в варианте пикапа — 4—5. Бронирование соответствует первому уровню стандарта STANAG 4569. Машина оснащена дизельным двигателем Mercedes-Benz мощностью 308 л.с., автоматической трансмиссией Allison и раздаточной коробкой ZF. Максимальная масса достигает 16,5 тонн, скорость превышает 100 км/ч, запас хода — до 700 км.

Это не первый случай появления у ССО редких образцов техники — ранее сообщалось о наличии у подразделений бронемашин Caracal производства Rheinmetall.

8-й полк сил специальных операций участвовал в боях за Макаров, Мощун, Ирпень, Бучу и Гостомель (Киевская область); в боях за Харьковскую область во время российской перегрупперовки в 2022 году; в штурме Ямполя, в боях за Углегорскую ТЭЦ в Светлодарске, в боях за Бахмут.