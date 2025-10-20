Приготовление оливье на четверых человек в 2025 году обойдется в 701 рубль, что на 100 рублей дороже, чем в 2024 году, подсчитал Финансовый университет при правительстве России. Несмотря на это, стоимость ингредиентов увеличилась всего на 2,5%, что значительно ниже общего уровня инфляции (7,98%), пишет Life.ru.

Динамика цен по компонентам:

Существенно подорожали колбаса (+5,74%) и майонез (+7%)

Значительно подешевели яйца (-14,35%) и картофель (-9%)

Небольшое снижение цен на морковь (-4%)

Состав и стоимость рецепта:

Колбаса вареная (400 г) — 244 руб.

Огурцы маринованные (400 г) — 155 руб.

Горошек консервированный (380 г) — 100 руб.

Яйца (4 шт.) — 64 руб.

Майонез (200 г) — 85 руб.

Картофель (400 г) — 27 руб.

Морковь (200 г) — 25 руб.

Лук репчатый (100 г) — 5 руб.

Как отмечает доцент Финансового университета Петр Щербаченко, рост стоимости ингредиентов для оливье значительно отстает от общего роста потребительских цен, что делает этот салат относительно более доступным для новогодних праздников.

Ранее доцент Финансового университета Светлана Сазанова спрогнозировала подорожание рыбы, икры и куриного мяса к новогодним праздникам. Основными причинами она назвала возможное повышение НДС с 20 до 22%, сезонный рост спроса, неблагоприятные условия промысла, а также удорожание кормов и влияние высокой ключевой ставки.

Особое внимание эксперт уделила куриному мясу, цены на которое растут вслед за подорожанием свинины и говядины, поскольку потребители переключаются на более доступные продукты. По словам Сазановой, сложившаяся ситуация требует контроля со стороны регуляторов, поскольку может оказать дополнительное давление на инфляцию.