К новогодним праздникам россиян ждет подорожание рыбы и икры. Как пояснила Инфо24 доцент Финансового университета Светлана Сазанова, этому способствуют возможное повышение НДС и сезонный рост спроса.

По словам эксперта, ситуацию усугубляют неблагоприятные условия в рыбном промысле, которые уже привели к удорожанию этой продукции в текущем году.

Сазанова также указала на общий тренд роста цен на продовольствие. Так, куриное мясо дорожает вслед за свининой и говядиной, поскольку потребители переключаются на более доступные продукты. Кроме того, на цены влияют дорогие корма, витамины и высокая ключевая ставка.

Ранее сообщалось, что в октябре россиян ждет значительный рост цен на некоторые овощи. По данным экспертов, сильнее всего — на 35-40% — могут подорожать кабачки, баклажаны и сладкий перец. Огурцы и помидоры подорожают умереннее — на 8-15%.

Причина в сезонном факторе: производство этих культур в России завершается, и на смену отечественной продукции приходит более дорогой импорт. Аналитик Алексей Плугов отмечает, что, несмотря на укрепление рубля, который может немного сгладить рост, сезонность останется главным драйвером цен.

В свою очередь специалист экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев представил уточненный прогноз относительно динамики цен на рыбную продукцию. По его словам, с начала октября следует ожидать постепенного роста цен в среднем на 10-12%, причем наиболее заметное подорожание затронет премиальный сегмент, включая икру.

Эксперт объясняет эту тенденцию комплексом факторов, среди которых ключевым является сезонное увеличение потребительского спроса в осенне-зимний период. Дополнительное влияние оказывает формирование запасов к новогодним праздникам и общее повышение покупательской активности.

Пик цен прогнозируется на конец декабря, после чего во второй половине января 2025 года ожидается постепенная стабилизация рыночной ситуации.