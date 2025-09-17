В октябре в России ожидается существенное подорожание отдельных категорий овощной продукции. Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru указал, что наиболее значительный рост цен затронет овощи, не входящие в традиционный «борщевой набор».

По прогнозам специалиста, огурцы и помидоры подорожают на 8-15%, тогда как стоимость кабачков, баклажанов и сладкого перца может увеличиться на 35-40%.

Эксперт объяснил эту динамику сезонными факторами: производство перечисленных овощей в России традиционно завершается в сентябре, а октябрь становится периодом межсезонья. В это время на рынке распродаются остатки отечественной продукции и увеличивается доля более дорогостоящего импорта.

В качестве примера он привел данные прошлого года, когда в Москве за месяц цены на кабачки выросли на 62,5%, на баклажаны — на 77,8%, а на болгарский перец — на 37%.

Плугов отметил, что в текущем году рост цен может быть несколько сглажен благодаря укреплению рубля, однако сезонный фактор останется определяющим в ценовой динамике.

Кроме того, согласно прогнозу эксперта экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, в октябре ожидается рост цен на рыбную продукцию, включая икру, на 10-12%. Как пояснил специалист, такая тенденция обусловлена сезонным увеличением потребительского спроса в осенне-зимний период.

В разговоре с NEWS.ru Белхароев отметил, что подорожание будет происходить постепенно: в октябре начнется плавный рост цен, который продолжится вплоть до новогодних праздников. По его словам, такая динамика соответствует ежегодным сезонным колебаниям рынка рыбной продукции.

Эксперт также прогнозирует, что после новогодних праздников ценовая ситуация стабилизируется.