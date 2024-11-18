За год стоимость салата оливье в России выросла более чем в два раза — с 204,83 до 414 рублей, подсчитала «Парламентская газета» на основе данных Росстата. Из необходимых ингредиентов сильнее всего подорожали вареная колбаса, яйца и свежие огурцы.

Согласно подсчетам издания, в январе 2024 года продукты для 800 граммов оливье с колбасой обходились в 204,83 рубля, а уже в ноябре стоимость на них возросла до 348 рублей (если заменить колбасу на куриное мясо). При этом если добавить в оливье не курицу, а докторскую колбасу, стоимость салата составит уже 414 рублей.

В «индекс оливье» включены 200 граммов колбасы или курицы, 150 граммов картофеля, 70 граммов моркови, 80 граммов огурцов — свежих или соленых, 120 граммов горошка, два яйца, 80 граммов майонеза. Также в салат входят соль, перец и зелень по вкусу.

Для тех, кто не ест мясо, «Парламентская газета» предлагает альтернативную версию оливье — с красной рыбой или шампиньонами. В начале 2024 года первый вариант салата стоил 599,53 рубля, а второй — 165,07. По подсчетам издания, в ноябре на оливье с красной рыбой уйдет 545 рублей, а на четыре порции салата с шампиньонами — 445.

Рост цен на продукты

Согласно данным Ассоциации экспортеров и импортеров, в 2025 году цена на некоторые продукты в России может вырасти на 20%. Так, стоимость молока в 2025 году может увеличиться до 90 рублей за литр — это на 10-15% выше нынешних значений. Мясные изделия также подорожают: говядина — до 700-800 рублей за 1 кг (+12%), а свинина — до 500-600 рублей (+10%).

Цены могут возрасти и в случае дефицита импортных продуктов, в том числе фруктов и овощей. «Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за кг, а помидор — до 150 рублей за кг», — уточнил вице-президент ассоциации Артур Леер.

Рост цен на продукты питания прогнозирует и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, из-за роста цен на сырье и логистику, а также возможных колебаний курса валют продовольственные товары могут подорожать на 10-15%. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи, предположил экономист.