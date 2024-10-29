В 2025 году стоимость продуктов в России может увеличиться на 20%, пишет «Прайм» со ссылкой на вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера. Эксперты предупреждают, что подорожают также одежда, обувь и другие товары.

Согласно прогнозам, средняя стоимость молока в 2025 году может увеличиться до 90 рублей за литр — это на 10-15% выше нынешних значений, сообщил Леер. Мясные изделия также подорожают: говядина — до 700-800 рублей за 1 кг (+12%), а свинина — до 500-600 рублей (+10%).

В случае дефицита импортных продуктов, в том числе фруктов и овощей, цены могут вырасти на 15-20%. «Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за кг, а помидор — до 150 рублей за кг», — уточнил эксперт.

Леер подчеркнул, что такие государственные меры, как активная поддержка сельского хозяйства и создание конкуренции на внутреннем рынке, не дают ценам «взлететь до небес» и оставляют шансы на развитие предпринимательства. Тем не менее ожидается, что в 2025 году продукты в России подорожают в среднем на 8-12% по сравнению с 2024 годом.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавил, что цены на продукты питания — одна из самых волатильных категорий. Он также прогнозирует рост стоимости на них в 2025 году.

«Из-за роста цен на сырье и логистику, а также возможных колебаний курса валют, продовольственные товары могут подорожать на 10-15%. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи», — предположил экономист.

Рост цен на другие товары

Повышение цен в 2025 году коснется не только продуктов. Эксперты прогнозируют подорожание одежды, обуви и других товаров. Помимо сезонного фактора, на это могут повлиять осложнение экономической ситуации и новые меры ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ.

«Прайм» отмечает, что таким образом бюджетные бренды могут перейти из бюджетного сегмента в среднюю целевую категорию — товары станут менее доступными. Аналитики добавляют, что стоимость возрастет на товары как отечественного, так и зарубежного производства.

Стоимость услуг ЖКХ, транспорта и образования

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития» России на ближайшие три года, на который ссылается «Прайм», холодная и горячая вода, тепло, газ и электроэнергия будут обходиться дороже на 10-12%.

Проиндексирована будет и стоимость проезда на общественном транспорте. Деев утверждает, что в большей степени это коснется крупных городов — там тарифы, по его прогнозам, могут вырасти на 7-10%. В небольших населенных пунктах — менее значительно, подчеркнул эксперт.

Владельцы ресторанов, театров и кино также будут вынуждены увеличивать стоимость услуг, пишет «Прайм». Агентство связывает это с растущими затратами.

Кроме того, инфляция станет ключевым фактором роста трат и на образовательные учреждения, предполагает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.