Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплаты поставщикам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). По мнению депутата, такой механизм поспособствует экономии средств граждан в условиях роста тарифов на ЖКУ и инфляции, а также «не будет провоцировать разводы в семьях».

Депутат предлагает Мишустину рассмотреть вопрос выплаты поставщикам ЖКУ «в целях компенсации их расходов с тем, чтобы для самих граждан сумма платежей не изменялась».

«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит Вас обратить особое внимание на проблему роста тарифов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг, следствием которой является снижение благосостояния семей», — говорится в обращении (есть в распоряжении RTVI).

Как отмечает Останина, с 1 июля 2024 года цены на жилищно-коммунальные услуги в целом по России выросли на 9,8%, а с 1 июля 2025 года рост тарифов, как предполагается, составит еще 11,9%. При этом ожидаемый уровень инфляции по итогам 2024 года составляет 7,3%.

«Таким образом, рост тарифов на ЖКУ значительно превосходит официальные показатели годовой инфляции. Данная ситуация уже привела к росту числа разводов в отдельных регионах, например, в Республике Бурятия. В перспективе это явление грозит стать массовым. Региональные власти, стараясь минимизировать негативные последствия для жителей от роста тарифов, вводят субсидии, для получения которых необходимо, чтобы доля расходов на оплату ЖКУ в общем семейном бюджете превышала установленный в регионе максимально допустимый уровень», — пишет глава думского комитета в обращении.

По словам Останиной, из-за роста затрат «люди готовы подать документы на развод, чтобы соответствовать этим требованиям».

«Аналогичная ситуация имела место в 2023-2024 годах после введения «единого пособия». Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обеспокоен данными тенденциями, разрушающими российские семьи из-за не взвешенных решений», — напомнила она.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Бурятии местные пары стали массово оформлять ложные разводы «из-за дорогой коммуналки», при этом женщины после этого продолжают жить со своими бывшими мужьями. Как пишет канал, такая тенденция объясняется тем, что вследствие расторжения брака матери-одиночки имеют право на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг.

Mash отмечает, что жители Бурятии прибегают к еще одному способу экономии: прописывают в квартире незнакомого безработного, которому положена субсидия на оплату ЖКУ.

Комментируя ситуация с фиктивными разводами из-за цен на «коммуналку», Останина в разговоре с RTVI заявила о необходимости принятия закона, направленного против чиновников, из-за которых россияне идут на такой шаг.