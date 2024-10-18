В России нужно принять закон против чиновников, из-за которых россияне вынуждены оформлять фиктивные разводы ради субсидий на оплату ЖКУ, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что обратится по этому поводу к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Принимать закон о борьбе с ложными разводами — это будет неправильно, это значит бить по хвостам. Бороться надо с политикой министерств, ведомств, в целом правительства, которая, к сожалению, не на защиту семьи направлена. Принимать надо закон против чиновников, которые такое допускают», — сказала Останина.

Депутат отметила, что проблема, когда пары оформляют ложные разводы, чтобы получить дополнительные выплаты для покрытия платежей на свет и отопление, «началась не вчера». По словам Останиной, после того, как в России приняли закон о едином пособии на ребенка, в Дагестане начался «резкий скачок разводов».

«В целом Росстат показал, что у нас статистика разводов никогда не была такой жуткой, как это случилось в 2023—2024 годы. А началось все с Дагестана. Мы обратились в Минтруд. Минтруд пояснил, что если нет судебного решения или выплаты алиментов, то развод считается ложным. На два месяца даже прекратили выплаты этого пособия, чтобы вопрос урегулировать. Закон приняли, но увеличили тарифы на ЖКХ — еще одно негативное последствие [для семьи]», — добавила парламентарий.

Останина подчеркнула, что «негоже», когда людям из-за высоких тарифов на услуги ЖКХ приходится «принимать решение о фиктивном разводе, чтобы сократить свои расходы». Она отметила, что подготовит письмо главе правительства Михаила Мишустина по этой теме.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Бурятии местные пары оформляют ложные разводы, так как матери-одиночки имеют право на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг. При этом женщины продолжают жить со своими бывшими мужьями.

По данным канала, с начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 2,9 тысячи браков, а расторгнуто — 3,1 тысячи. В среднем количество семейных пар сократилось на 1,9%.

Также местные жители, уточняет Mash, используют еще один способ: прописывают в квартире незнакомого безработного, которому положена субсидия на оплату ЖКУ.

17 октября эту проблему обсуждала депутат Госдумы Сардана Авксентьева во время пленарного заседания, где рассматривался пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри.

«Сегодня новая информация по Бурятии, до этого была информация по традиционному Северному Кавказу. И это весьма и весьма печально, когда наши люди вынуждены переходить в гражданские браки для того, чтобы справиться с расходами на жилищно-коммунальные услуги. Нам это тоже надо проанализировать, пока не поздно. И, пока гражданские браки не стали серьезным дестабилизатором института семьи, принять определенные решения», — сказала она.

Юрист Денис Хмелевской заявил «360», что фиктивное расторжение брака ради получения субсидий на оплату ЖКУ — это «незаконная история», но при этом она не является преступлением и никаких штрафов за это не будет. Госструктурам невыгодно судиться по этому поводу, потому что это «дорогостоящая процедура», добавил он.

В начале октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в конце месяца состоится «правительственный час» (запланирован на 23 октября — прим. RTVI), во время которого будет обсуждаться помощь регионам в решении проблем ЖКХ, в том числе состояние коммунальной инфраструктуры и повышения качества ЖКУ. Ожидается, что в мероприятии примет участие вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства.