Участникам российской специальной военной операции на Украине и их супругам расширят список оснований для аннулирования банковских кредитов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров. Об этом пишет ТАСС.

«Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой. Те, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе специальной военной операции, был уволен с военной службы, смогут погасить свой долг», — сказал премьер.

По словам Мишустина, в отношении таких лиц также будет отменено взыскание долгов перед организациями топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. «То есть за просроченные платежи за воду, тепло, газоснабжение и электроэнергию. Одновременно мы, конечно, освободим их от уплаты исполнительского сбора по таким делам», — пояснил он.

По словам премьера, законопроект уже подготовлен правительством. Мишустин выразил надежду на то, что депутаты Госдумы смогут в оперативном порядке рассмотреть предложение кабмина.

О том, что правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила законопроект, одобряющий отмену задолженностей военнослужащим по кредитным договорам в случае, если они были награждены за выполнение задач в ходе проведения СВО, источник в комиссии рассказал RTVI в конце августа.

По словам адвоката и партнера компании «Братья Яблоковы» Артема Яблокова, после принятия закона банки должны будут предоставить заемщику уведомление об отсутствии обязанности платить по процентам и в течение десяти суток направить ему скорректированный график платежей. Если должник уже погасил проценты в ходе кредитных каникул, банк должен будет перенаправить деньги на погашение основной части долга, пояснил адвокат.