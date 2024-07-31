Три четверти россиян ожидают, что в ближайшие месяцы цены на основные потребительские товары и услуги продолжат расти, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»*. По данным исследовательской организации, половина респондентов (51%) уверены, что темпы роста цен сохранятся. При этом четверть (24%) считают, что цены будут расти быстрее.

Еще 8% опрошенных выразили мнение, что цены продолжат расти, но уже медленнее; 12% россиян полагают, что роста цен не будет.

Люди, которым едва хватает денег на еду, более склонны ждать ускорения роста цен (39% респондентов в этой группе). В то же время среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования, ускорения роста цен ожидают 19%.

Среди тех, кто поддерживает деятельность президента России Владимира Путина, 22% опрошенных ожидают ускорения роста цен. Этот показатель выше среди респондентов, которые не удовлетворены работой руководства страны (36%).

Большая часть респондентов (42%) отметили рост цен за прошедший год на уровне 15-30%, еще 23% полагают, что за последние 12 месяцев цены на товары и услуги выросли в среднем на 30-50%.

Четверть опрошенных (25%) из-за нехватки денег были вынуждены отказаться от покупки продуктов питания в течение последних шести месяцев. Еще треть респондентов (34%) отказывались от приобретения новой одежды и обуви, а 55% опрошенных были вынуждены отказаться от необходимых крупных покупок для дома.

Доля респондентов, которые отказывались от покупки продуктов питания, среди одобряющих деятельность Путина составила 23%. Среди недовольных главой государства этот показатель оказался выше (37%).

Опрос проходил с 20 по 27 июня в 137 населенных пунктах 50 субъектов России. В нем приняли участие 1627 человек в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов