В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ, изменились условия семейной ипотеки, подорожали билеты в плацкарт и ужесточились правила выдачи кредитов. Об этих и других нововведениях, вступивших в силу с 1 октября, — в материале RTVI.

Коммуналка: рост от 8% до 22%

Минэкономразвития повысило прогноз индексации коммунальных платежей на 2027—2029 годы: за три года они вырастут примерно на 27%.

Индекс не равноценен росту каждой суммы в квитанции: правительство устанавливает только потолок. Фактический платеж зависит от объема потребления и набора услуг в доме.

В 2026 году тарифы ЖКХ повышают в два этапа. С 1 января они поднялись в среднем на 1,7% из-за увеличения НДС с 20 до 22%. Со 2 октября начинается основной этап.

Индексация касается только коммунальных услуг: воды, тепла, света, газа и мусора. Плата за содержание жилья, капремонт и наем растет по другим правилам и не ограничена предельным индексом, установленным кабмином.

Индексация не влияет на льготы и субсидии, которые установлены для отдельных категорий населения.

Прогнозный рост платы составляет в среднем 9,9%, в отдельных регионах он достигнет 22%.

Самый высокий предельный рост разрешен в Ставропольском крае — 22%. Однако власти края решили выделить региональные субсидии ресурсоснабжающим организациям, поэтому реальный средний рост там удержат на уровне 15,8%. Далее идут:

Дагестан — 19,7%;

Тамбовская область — 17,5%;

Тюменская область — 17,2%;

Северная Осетия — 16,3%.

Минимальным будет рост в Хакасии и на Чукотке (8%), в Кировской области (8,9%), Сахалинской и Томской областях (9%). В Москве индексация не превысит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Московской области — 12,8%, в Ленинградской — 9,2%.

Как проверить квитанцию и сэкономить

Если сумма резко выросла, начните с детализации платежа. Запрос можно направить в управляющую компанию, в том числе через сервис «Госуслуги.Дом». Затем сверьте показания приборов учета, особенно счетчиков холодной воды, и проверьте срок поверки. Новые строки должны быть предусмотрены договором управления домом и утверждены жильцами.

При сомнениях можно обратиться в жилищную инспекцию, а при серьезных нарушениях — в прокуратуру. Постановление правительства № 354 дает право требовать перерасчет при ошибках или плохом качестве услуг, например при холодных батареях зимой или перебоях с водой.

Forbes называет пять способов снизить платежи:

Регулярно передавайте показания счетчиков до 25-го числа каждого месяца. Оформите перерасчет за время отсутствия, если вас не было дома больше пяти полных календарных дней подряд. Заявление подают до отъезда, во время отсутствия или в течение 30 дней после возвращения. Установите счетчики и терморегуляторы. Приборы учета вместе с аэраторами и энергоэффективной техникой снижают платеж на 20—30% по сравнению с нормативами. Терморегуляторы на радиаторах дают экономию до 10—15% за сезон в домах с поквартирным учетом тепла. Проверьте квитанцию на лишние строки. Внимательно изучите «радиоточки», «антенны» и «добровольное страхование»: от неиспользуемых услуг можно отказаться. Участвуйте в общедомовых инициативах. Общедомовой счетчик тепла позволяет платить по факту, а не по нормативу. Это особенно выгодно в мягкие зимы.

Субсидия положена, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода семьи. В Москве порог составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Там, где собственного норматива нет, действует федеральный максимум — 22%. Обязательные условия:

гражданство РФ (исключение — граждане Белоруссии и Киргизии с постоянной регистрацией в стране);

статус собственника, нанимателя или члена ЖСК с постоянной пропиской;

отсутствие непогашенной задолженности за последние три года или действующее соглашение о рассрочке.

Площадь, на которую начисляют компенсацию, ограничена социальным нормативом:

33 кв. м для одинокого человека,

42 кв. м для семьи из двух человек,

18 кв. м на каждого при семье из трех и более человек.

Субсидию нужно подтверждать каждые полгода. Автоматического продления нет. Оформить ее можно через органы соцзащиты или МФЦ.

«Поскольку многие льготы устанавливаются на уровне субъектов РФ, их точный перечень и условия стоит проверять в местном органе соцзащиты или на портале “Госуслуги”», — пояснил Life.ru зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Есть и другие изменения:

Срок оплаты коммунальных услуг перенесли с 10-го на 15-е число месяца.

При длительных перерывах в подаче ресурсов перерасчет делают автоматически.

С 1 сентября 2027 года квитанции будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».

Семейная ипотека: ставка зависит от числа детей и региона

Для договоров, выданных с 1 октября, ставка и максимальная сумма кредита по семейной ипотеке теперь зависят от количества детей и региона. Для получения кредита как минимум один ребенок в семье должен быть младше семи лет.

Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области отнесли к «столичным» регионам.

Детей в семье Столичные регионы Остальные регионы 5 и более 4%, до ₽18 млн 2%, до ₽10 млн 4 6%, до ₽18 млн 4%, до ₽10 млн 3 8%, до ₽18 млн 6%, до ₽10 млн 2 10%, до ₽15 млн 8%, до ₽8 млн 1 12%, до ₽12 млн 10%, до ₽6 млн

Ставка по кредиту на покупку участка под ИЖС, строительство частного дома или его завершение остается равной 6%. Она не зависит ни от региона, ни от числа детей. Вводится максимальный срок субсидирования — 15 лет.

Для сравнения: сейчас ставка составляет 6%, срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%. Лимит равен ₽12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и областей и ₽6 млн для остальных регионов.

Пенсии и выплаты

Военные пенсии вырастут на 4%. Размер выплаты привязан к денежному довольствию действующих военнослужащих.

«Планируется изменение размера вознаграждения военнослужащих, сотрудников силового блока. На этом фоне будет повышение пенсии военнослужащих в соответствии с требованием законодательства, пока предварительно на 4%», — пояснила «Ленте.ру» член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При 20 годах выслуги пенсия составляет 50% довольствия, за каждый следующий год добавляют по 3%, но не более 85%. Сумму умножают на понижающий коэффициент, в 2026 году он равен 93,59%. Сверху могут добавляться районные коэффициенты и надбавки.

Например, при довольствии ₽70 тысяч и 25 годах выслуги базовый размер составит 65%, то есть ₽45,5 тысячи. С учетом коэффициента выплата будет около ₽42,6 тысячи.

Оклады военных и силовиков вырастут не менее чем на 4%. Это касается сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможни и противопожарной службы.

Пожилым людям удвоят фиксированную выплату. Тем, кому в сентябре исполнилось 80 лет или присвоили I группу инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет с ₽9584,69 до ₽19 169,38.

Обращаться никуда не нужно, перерасчет сделают автоматически. Если пенсию уже повышали за I группу инвалидности, при достижении 80 лет второй раз ее не увеличат.

Пенсионеры, уволившиеся в сентябре, получат право на повышенную выплату. Социальный фонд автоматически пересчитает пенсию с учетом индексаций, которые не учитывали за годы работы.

Новую выплату могут назначить не сразу, а через пару месяцев после увольнения: нужно время на передачу сведений в фонд и решение. Если человек снова устроится на работу, уже пересчитанную пенсию не уменьшат.

Единое пособие: финальный этап эксперимента. С 1 октября по 31 декабря 2026 года Социальный фонд в трех регионах будет учитывать не только официальные доходы семьи, но и все поступления на счета и вклады ее членов. Это Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Если поступления за расчетный год превысят 200% совокупного дохода семьи, в пособии могут отказать. При расчете не учитываются:

переводы между членами семьи и между своими счетами;

кредитные и заемные средства;

налоговые вычеты;

деньги от продажи имущества при наличии подтверждающих документов.

Расходы семьи не анализируют, значение имеют только зачисления.

Кредиты и платежи: что ужесточат

Макропруденциальные лимиты. Банк России снижает допустимую долю рискованных кредитов в портфелях банков и МФО.

По потребительским кредитам доля займов клиентам с долговой нагрузкой выше 50% снижается с 18 до 15%, с нагрузкой выше 80% — с 3 до 1%. Доля кредитов сроком более пяти лет снижается с 5 до 1%.

По автокредитам доля выдач клиентам с нагрузкой выше 50% сокращается с 25 до 20%, выше 80% — с 5 до 1%.

По кредитным картам банкам предписано свести к нулю выдачу новых карт заемщикам с нагрузкой выше 80%.

Ипотеку эти изменения не затрагивают. Из-за повышенных надбавок к коэффициентам риска банки будут строже отбирать клиентов. В ЦБ подчеркивают, что лимиты не означают автоматического отказа. Решение по заявке по-прежнему принимает каждая организация на основе собственной оценки заемщика.

Ограничение дорогих микрозаймов. С 1 октября МФО смогут выдать клиенту не более двух займов с полной стоимостью выше 200% годовых. Учитывают договоры с любыми кредитными организациями, а не только с МФО. Ограничение действует для новых договоров до 1 апреля 2027 года. Затем порог снизится до 100% годовых, а допустимое число таких займов сократится до одного (закон от 29 декабря 2025 года № 545-ФЗ).

Пополнение счета через любой банкомат по СБП. Банки смогут подключиться к сервису, если они участвуют в Системе быстрых платежей. Решение остается за кредитной организацией. Лимиты: ₽25 тысяч за операцию, ₽50 тысяч в сутки, ₽200 тысяч в месяц. Пополнить можно только собственный счет, перевод другому человеку через сторонний банкомат не получится. Кроме того, через СБП можно будет платить нотариусам, адвокатам с адвокатскими кабинетами, медиаторам, арбитражным управляющим, оценщикам и патентным поверенным.

Транспорт: билеты РЖД подорожают на 9,2%

Регулируемые тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования вырастут на 9,2%. Это касается билетов в плацкартные и общие вагоны, а также перевозки багажа и грузобагажа. Для примера «Реальное время» приводит билет на плацкарт из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас он стоит ₽1,9—2,2 тысячи, после индексации будет стоить ₽2,07—2,41 тысячи. Разница составит около ₽200.

Купе, СВ и скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» под индексацию не попадают. Их стоимость формирует перевозчик, и она зависит от сезона, дня недели и спроса. Электрички тоже не затронуты: тарифы на них устанавливают региональные власти.

Маркетплейсы: закон о платформенной экономике

С 1 октября действует закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» (от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ). Он касается маркетплейсов, классифайдов и сервисов доставки готовой еды. Начинает работу специальный реестр платформ. В предварительный перечень, по данным URA.RU, вошли 12 площадок, включая Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», Avito и Lamoda.

В реестр попадают платформы, которые соответствуют критериям правительства:

аудитория свыше 100 тысяч пользователей в сутки;

не менее 10 тысяч партнеров за год (по данным URA.RU, речь о партнерах хотя бы с одной сделкой);

либо годовой оборот свыше ₽50 млрд.

Для платформ с иностранным участием достаточно первых двух условий.

Что получают продавцы:

платформа не может менять условия задним числом. О повышении комиссии и других существенных условиях она предупреждает за 45 дней, об остальном — за 15;

все партнеры переходят на полноценные договоры в электронной форме, односторонние оферты уходят в прошлое;

скидки за счет продавца возможны только с его согласия, а отказ от акций не должен вести к санкциям: площадка не вправе блокировать кабинет, занижать рейтинг или ухудшать позицию карточки в выдаче;

принципы ранжирования товаров должны быть раскрыты;

санкции за работу сразу на нескольких площадках запрещены;

владельцы пунктов выдачи заказов получают статус полноправных партнеров.

Что получают покупатели. Платформа должна объяснить, что она посредник, а не продавец. При недостатках товара требования к продавцу можно предъявить через платформу, и деньги при возврате тоже можно получить через нее. Если договор между оператором и продавцом это предусматривает, товар для замены или ремонта можно сдать через пункт выдачи заказов с логистикой оператора. О такой возможности оператор обязан сообщить покупателю (закон от 31 июля 2025 года № 290-ФЗ).

Штрафы. Закон от 4 августа 2026 года № 295-ФЗ дополнил КоАП новыми нормами (по данным URA.RU, статьи 14.69—14.71). Основные штрафы по статье 14.69, по данным «Гаранта»:

Нарушение Должностные лица Юридические лица Не обеспечена техническая возможность размещения информации партнером ₽10—40 тысяч ₽20—50 тысяч Нарушен порядок снижения цены товара продавца за его счет ₽30—80 тысяч ₽100—300 тысяч Меры к партнеру без его согласия (блокировка кабинета, снятие карточки, снижение рейтинга) ₽30—80 тысяч ₽100—400 тысяч Нарушение требований к поисковой выдаче ₽30—80 тысяч ₽100—400 тысяч

Срок давности составит 90 календарных дней. Большинство дел будет рассматривать ФАС, некоторые — Роспотребнадзор. Запрещено размещать предложения о продаже изъятых из оборота товаров, несертифицированных лекарств, БАД, пестицидов и немаркированной продукции.

Налоговый контроль. Маркетплейсы будут ежемесячно передавать в ФНС структурированные данные о каждом партнере:

ИНН,

объем продаж,

суммы выплат,

число транзакций.

Если налоговая сообщит о проблеме, у продавца будет 10 рабочих дней на пояснения. Не получив ответа, площадка обязана скрыть товары из выдачи, а затем заблокировать аккаунт. За неисполнение требования площадке грозит штраф до ₽100 тысяч. Блокировка синхронизируется между крупными площадками.

Лимит для самозанятых. Операторы платформ ограничат длительную работу самозанятого с одним заказчиком — 60 часов в месяц на одного заказчика в течение 6 месяцев подряд (постановление правительства от 19 июня 2026 года № 760). При превышении платформа приостановит заказы в этой паре. При этом самозанятый сможет продолжить работу с другими заказчиками через ту же платформу. Мера действует в:

строительстве,

складском хозяйстве,

вспомогательной транспортной деятельности,

оптовой торговле,

обслуживании зданий и территорий,

производстве и доставке еды,

операциях с недвижимостью,

образовании и некоторых других сферах.

Цель — не допустить скрытых трудовых отношений под видом гражданско-правовых.

Платформы также должны поощрять исполнителей, которые участвуют в эксперименте по добровольному социальному страхованию самозанятых. Такой партнер получит преференции не менее 2,9% от дохода через платформу. Базовые правила налога на профессиональный доход не меняются: 4% при расчетах с физлицами, 6% с юрлицами, годовой лимит дохода — ₽2,4 млн.

Налоги и бизнес

Налоговые уведомления. До 10 октября ФНС направит уведомления за 2025 год 69,9 млн россиян, у которых есть земля, транспорт или недвижимость. Более 90% уведомлений придут электронно, в личный кабинет налогоплательщика и на «Госуслуги». Остальным их отправят заказными письмами. Платить нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Для отдельных территорий Курской области срок продлен на 12 месяцев. В уведомлении обновился раздел по НДФЛ.

Смягчающие обстоятельства при штрафах. Начинает применяться перечень обстоятельств, которые налоговая учитывает при расчете штрафа (приказ ФНС от 24 июля 2026 года № ЕД-1-7/514@). При наличии хотя бы одного документально подтвержденного обстоятельства штраф уменьшают не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз. К таким обстоятельствам относятся, например:

тяжелые личные или семейные обстоятельства;

тяжелое материальное положение физического лица;

незначительность нарушения;

добровольное прекращение противоправного поведения;

возмещение ущерба бюджету.

НДС по длящимся договорам (закон от 4 августа 2026 года № 293-ФЗ). Правило работает, если у продавца появилась обязанность платить НДС уже после заключения договора из-за изменения законодательства. Налог выделяют из цены договора расчетным методом, счет-фактуру не выставляют. Метод применяют при одновременном выполнении четырех условий:

обязанность платить НДС возникла из-за изменения законодательства;

покупатель не имеет права на вычет;

стороны не изменили цену;

договор не определяет порядок действий при изменении законодательства.

Пример из URA.RU: договор на ₽500 тысяч без НДС, продавец стал плательщиком из-за снижения порога доходов на УСН. НДС по ставке 22% составит 500 000 × 22/122 = ₽90 163,93. Эти деньги продавец платит из своей выручки, а цена для покупателя не меняется. Избежать такой ситуации можно, если прописать в договоре порядок пересмотра цены при изменении законодательства.

НДС 10% на детские товары (закон от 4 июля 2026 года № 218-ФЗ). Нужно подтвердить назначение товара сведениями о сертификате или декларации о соответствии в реестре Росаккредитации либо документами по праву ЕАЭС. Если декларации в реестре нет, льготную ставку применить нельзя. При ввозе в Россию документы подают в таможню вместе с декларацией на товары. Также уточнен учет НДС при субсидиях и бюджетных инвестициях: для целей статьи 170 Налогового кодекса к ним приравняли средства, которые получатель безвозмездно и безвозвратно передал другим лицам.

Ввоз из ЕАЭС. При ввозе прослеживаемых товаров не нужно подавать в ФНС уведомление о ввозе. Налоговая в течение суток присвоит регистрационный номер партии на основании ДОПП (постановление правительства от 8 июня 2026 года № 709).

Маркировка и табак

Маркировка меняется для четырех групп товаров:

Хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности. Вводится обязательное нанесение средств идентификации. Остатки, произведенные или ввезенные до 1 октября 2026 года, можно продавать без маркировки до 30 сентября 2027 года. Самозанятым продавать маркируемые товары нельзя. Тем, кто хочет торговать такими товарами, нужно зарегистрироваться как ИП.

Вводится обязательное нанесение средств идентификации. Остатки, произведенные или ввезенные до 1 октября 2026 года, можно продавать без маркировки до 30 сентября 2027 года. Самозанятым продавать маркируемые товары нельзя. Тем, кто хочет торговать такими товарами, нужно зарегистрироваться как ИП. Консервы. Уточняется состав сведений, которые передают в «Честный знак». Обязательную маркировку консервов вводили поэтапно и раньше.

Уточняется состав сведений, которые передают в «Честный знак». Обязательную маркировку консервов вводили поэтапно и раньше. Мясная продукция. Перечень расширен. Коды наносить и передавать данные о вводе в оборот начнут крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозкооперативы.

Перечень расширен. Коды наносить и передавать данные о вводе в оборот начнут крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозкооперативы. Автомобильные жидкости. Действует разрешительный режим: онлайн-касса отправляет запрос в «Честный знак», и если продажа запрещена, программа выдает предупреждение. Запрещена продажа товаров, приостановленных органами контроля.

Табак. Закон № 186-ФЗ вводит лицензирование закупки, хранения, поставки и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Лицензию выдают региональные органы власти на каждый торговый объект, а для развозной торговли — на каждое транспортное средство. Срок — до 5 лет. Госпошлина за лицензию на закупку, хранение и поставку составляет ₽800 тысяч. За розничную и развозную торговлю нужно платить ₽20 тысяч за каждый год действия лицензии. Работать без лицензии нельзя с 1 марта 2027 года.

Закон также:

вводит понятие электронной системы доставки никотина;

запрещает производство и оборот продукции в жилых помещениях;

запрещает продавать табак, никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления рядом с образовательными организациями.

Границы запретных зон определяют муниципалитеты после общественных обсуждений. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — власти этих городов. Порядок утвержден постановлением правительства от 7 сентября 2026 года № 1130.

Контроль: мигранты, дроны и новые стандарты

Мигранты. ФНС начнет передавать в МВД сведения о выплатах иностранным работникам из расчетов по страховым взносам (за 3, 6, 9 и 12 месяцев, не позднее 45 дней после периода). По самозанятым мигрантам данные из приложения «Мой налог» будут передавать ежегодно. С 25 октября Социальный фонд начнет направлять в МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев. По сведениям за периоды с 2027 года МВД будет принимать решения о патентах и разрешениях на работу (закон от 26 июля 2026 года № 241-ФЗ). Новых отчетов у работодателей не появится, но расхождения между заявленной работой иностранца и фактическими выплатами станут видны миграционным органам.

Беспилотники для проверки территорий. Росреестр и Россельхознадзор смогут использовать данные с БПЛА для назначения проверок.

Росреестр будет отслеживать сдвиг границ участков, незаконные постройки, заброшенные земли и снятие плодородного слоя почвы.

Россельхознадзор — отсутствие ограждений на пастбищах и площадок для дезинфекции транспорта, выпас скота на свалках и бывших скотомогильниках.

Данные дронов станут только признаком нарушения. Владельцу направят предупреждение с предложением устранить нарушение добровольно, и лишь при отсутствии реакции ведомство сможет назначить выездную проверку. Автоматических штрафов не будет. В экологическом контроле закреплены признаки, которые фиксируют автоматические средства:

несанкционированное накопление отходов,

возгорание на объектах размещения отходов,

сброс сточных вод в водоохранных зонах.

На федеральных особо охраняемых природных территориях нарушением стали движение и стоянка транспорта вне дорог.

Закупки школ и детсадов. С 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года школы, детские сады и профессиональные образовательные организации могут проводить закупки не только через ЕИС, но и на площадках операторов цифровых платформ из реестра. Это эксперимент. Закупки идут по общим правилам закона № 44-ФЗ (закон от 4 августа 2026 года № 278-ФЗ).

ГОСТы. С 1 октября вводятся около 900 новых стандартов. Они касаются в том числе машиностроения, электротехники и сельского хозяйства.