В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ, изменились условия семейной ипотеки, подорожали билеты в плацкарт и ужесточились правила выдачи кредитов. Об этих и других нововведениях, вступивших в силу с 1 октября, — в материале RTVI.
Коммуналка: рост от 8% до 22%
Минэкономразвития повысило прогноз индексации коммунальных платежей на 2027—2029 годы: за три года они вырастут примерно на 27%.
Индекс не равноценен росту каждой суммы в квитанции: правительство устанавливает только потолок. Фактический платеж зависит от объема потребления и набора услуг в доме.
В 2026 году тарифы ЖКХ повышают в два этапа. С 1 января они поднялись в среднем на 1,7% из-за увеличения НДС с 20 до 22%. Со 2 октября начинается основной этап.
Индексация касается только коммунальных услуг: воды, тепла, света, газа и мусора. Плата за содержание жилья, капремонт и наем растет по другим правилам и не ограничена предельным индексом, установленным кабмином.
Индексация не влияет на льготы и субсидии, которые установлены для отдельных категорий населения.
Прогнозный рост платы составляет в среднем 9,9%, в отдельных регионах он достигнет 22%.
Самый высокий предельный рост разрешен в Ставропольском крае — 22%. Однако власти края решили выделить региональные субсидии ресурсоснабжающим организациям, поэтому реальный средний рост там удержат на уровне 15,8%. Далее идут:
- Дагестан — 19,7%;
- Тамбовская область — 17,5%;
- Тюменская область — 17,2%;
- Северная Осетия — 16,3%.
Минимальным будет рост в Хакасии и на Чукотке (8%), в Кировской области (8,9%), Сахалинской и Томской областях (9%). В Москве индексация не превысит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Московской области — 12,8%, в Ленинградской — 9,2%.
Как проверить квитанцию и сэкономить
Если сумма резко выросла, начните с детализации платежа. Запрос можно направить в управляющую компанию, в том числе через сервис «Госуслуги.Дом». Затем сверьте показания приборов учета, особенно счетчиков холодной воды, и проверьте срок поверки. Новые строки должны быть предусмотрены договором управления домом и утверждены жильцами.
При сомнениях можно обратиться в жилищную инспекцию, а при серьезных нарушениях — в прокуратуру. Постановление правительства № 354 дает право требовать перерасчет при ошибках или плохом качестве услуг, например при холодных батареях зимой или перебоях с водой.
Forbes называет пять способов снизить платежи:
- Регулярно передавайте показания счетчиков до 25-го числа каждого месяца.
- Оформите перерасчет за время отсутствия, если вас не было дома больше пяти полных календарных дней подряд. Заявление подают до отъезда, во время отсутствия или в течение 30 дней после возвращения.
- Установите счетчики и терморегуляторы. Приборы учета вместе с аэраторами и энергоэффективной техникой снижают платеж на 20—30% по сравнению с нормативами. Терморегуляторы на радиаторах дают экономию до 10—15% за сезон в домах с поквартирным учетом тепла.
- Проверьте квитанцию на лишние строки. Внимательно изучите «радиоточки», «антенны» и «добровольное страхование»: от неиспользуемых услуг можно отказаться.
- Участвуйте в общедомовых инициативах. Общедомовой счетчик тепла позволяет платить по факту, а не по нормативу. Это особенно выгодно в мягкие зимы.
Субсидия положена, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода семьи. В Москве порог составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Там, где собственного норматива нет, действует федеральный максимум — 22%. Обязательные условия:
- гражданство РФ (исключение — граждане Белоруссии и Киргизии с постоянной регистрацией в стране);
- статус собственника, нанимателя или члена ЖСК с постоянной пропиской;
- отсутствие непогашенной задолженности за последние три года или действующее соглашение о рассрочке.
Площадь, на которую начисляют компенсацию, ограничена социальным нормативом:
- 33 кв. м для одинокого человека,
- 42 кв. м для семьи из двух человек,
- 18 кв. м на каждого при семье из трех и более человек.
Субсидию нужно подтверждать каждые полгода. Автоматического продления нет. Оформить ее можно через органы соцзащиты или МФЦ.
«Поскольку многие льготы устанавливаются на уровне субъектов РФ, их точный перечень и условия стоит проверять в местном органе соцзащиты или на портале “Госуслуги”», — пояснил Life.ru зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Есть и другие изменения:
- Срок оплаты коммунальных услуг перенесли с 10-го на 15-е число месяца.
- При длительных перерывах в подаче ресурсов перерасчет делают автоматически.
- С 1 сентября 2027 года квитанции будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».
Семейная ипотека: ставка зависит от числа детей и региона
Для договоров, выданных с 1 октября, ставка и максимальная сумма кредита по семейной ипотеке теперь зависят от количества детей и региона. Для получения кредита как минимум один ребенок в семье должен быть младше семи лет.
Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области отнесли к «столичным» регионам.
|Детей в семье
|Столичные регионы
|Остальные регионы
|5 и более
|4%, до ₽18 млн
|2%, до ₽10 млн
|4
|6%, до ₽18 млн
|4%, до ₽10 млн
|3
|8%, до ₽18 млн
|6%, до ₽10 млн
|2
|10%, до ₽15 млн
|8%, до ₽8 млн
|1
|12%, до ₽12 млн
|10%, до ₽6 млн
Ставка по кредиту на покупку участка под ИЖС, строительство частного дома или его завершение остается равной 6%. Она не зависит ни от региона, ни от числа детей. Вводится максимальный срок субсидирования — 15 лет.
Для сравнения: сейчас ставка составляет 6%, срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%. Лимит равен ₽12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и областей и ₽6 млн для остальных регионов.
Пенсии и выплаты
Военные пенсии вырастут на 4%. Размер выплаты привязан к денежному довольствию действующих военнослужащих.
«Планируется изменение размера вознаграждения военнослужащих, сотрудников силового блока. На этом фоне будет повышение пенсии военнослужащих в соответствии с требованием законодательства, пока предварительно на 4%», — пояснила «Ленте.ру» член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При 20 годах выслуги пенсия составляет 50% довольствия, за каждый следующий год добавляют по 3%, но не более 85%. Сумму умножают на понижающий коэффициент, в 2026 году он равен 93,59%. Сверху могут добавляться районные коэффициенты и надбавки.
Например, при довольствии ₽70 тысяч и 25 годах выслуги базовый размер составит 65%, то есть ₽45,5 тысячи. С учетом коэффициента выплата будет около ₽42,6 тысячи.
Оклады военных и силовиков вырастут не менее чем на 4%. Это касается сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможни и противопожарной службы.
Пожилым людям удвоят фиксированную выплату. Тем, кому в сентябре исполнилось 80 лет или присвоили I группу инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет с ₽9584,69 до ₽19 169,38.
Обращаться никуда не нужно, перерасчет сделают автоматически. Если пенсию уже повышали за I группу инвалидности, при достижении 80 лет второй раз ее не увеличат.
Пенсионеры, уволившиеся в сентябре, получат право на повышенную выплату. Социальный фонд автоматически пересчитает пенсию с учетом индексаций, которые не учитывали за годы работы.
Новую выплату могут назначить не сразу, а через пару месяцев после увольнения: нужно время на передачу сведений в фонд и решение. Если человек снова устроится на работу, уже пересчитанную пенсию не уменьшат.
Единое пособие: финальный этап эксперимента. С 1 октября по 31 декабря 2026 года Социальный фонд в трех регионах будет учитывать не только официальные доходы семьи, но и все поступления на счета и вклады ее членов. Это Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Если поступления за расчетный год превысят 200% совокупного дохода семьи, в пособии могут отказать. При расчете не учитываются:
- переводы между членами семьи и между своими счетами;
- кредитные и заемные средства;
- налоговые вычеты;
- деньги от продажи имущества при наличии подтверждающих документов.
Расходы семьи не анализируют, значение имеют только зачисления.
Кредиты и платежи: что ужесточат
Макропруденциальные лимиты. Банк России снижает допустимую долю рискованных кредитов в портфелях банков и МФО.
- По потребительским кредитам доля займов клиентам с долговой нагрузкой выше 50% снижается с 18 до 15%, с нагрузкой выше 80% — с 3 до 1%. Доля кредитов сроком более пяти лет снижается с 5 до 1%.
- По автокредитам доля выдач клиентам с нагрузкой выше 50% сокращается с 25 до 20%, выше 80% — с 5 до 1%.
- По кредитным картам банкам предписано свести к нулю выдачу новых карт заемщикам с нагрузкой выше 80%.
Ипотеку эти изменения не затрагивают. Из-за повышенных надбавок к коэффициентам риска банки будут строже отбирать клиентов. В ЦБ подчеркивают, что лимиты не означают автоматического отказа. Решение по заявке по-прежнему принимает каждая организация на основе собственной оценки заемщика.
Ограничение дорогих микрозаймов. С 1 октября МФО смогут выдать клиенту не более двух займов с полной стоимостью выше 200% годовых. Учитывают договоры с любыми кредитными организациями, а не только с МФО. Ограничение действует для новых договоров до 1 апреля 2027 года. Затем порог снизится до 100% годовых, а допустимое число таких займов сократится до одного (закон от 29 декабря 2025 года № 545-ФЗ).
Пополнение счета через любой банкомат по СБП. Банки смогут подключиться к сервису, если они участвуют в Системе быстрых платежей. Решение остается за кредитной организацией. Лимиты: ₽25 тысяч за операцию, ₽50 тысяч в сутки, ₽200 тысяч в месяц. Пополнить можно только собственный счет, перевод другому человеку через сторонний банкомат не получится. Кроме того, через СБП можно будет платить нотариусам, адвокатам с адвокатскими кабинетами, медиаторам, арбитражным управляющим, оценщикам и патентным поверенным.
Транспорт: билеты РЖД подорожают на 9,2%
Регулируемые тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования вырастут на 9,2%. Это касается билетов в плацкартные и общие вагоны, а также перевозки багажа и грузобагажа. Для примера «Реальное время» приводит билет на плацкарт из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас он стоит ₽1,9—2,2 тысячи, после индексации будет стоить ₽2,07—2,41 тысячи. Разница составит около ₽200.
Купе, СВ и скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» под индексацию не попадают. Их стоимость формирует перевозчик, и она зависит от сезона, дня недели и спроса. Электрички тоже не затронуты: тарифы на них устанавливают региональные власти.
Маркетплейсы: закон о платформенной экономике
С 1 октября действует закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» (от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ). Он касается маркетплейсов, классифайдов и сервисов доставки готовой еды. Начинает работу специальный реестр платформ. В предварительный перечень, по данным URA.RU, вошли 12 площадок, включая Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», Avito и Lamoda.
В реестр попадают платформы, которые соответствуют критериям правительства:
- аудитория свыше 100 тысяч пользователей в сутки;
- не менее 10 тысяч партнеров за год (по данным URA.RU, речь о партнерах хотя бы с одной сделкой);
- либо годовой оборот свыше ₽50 млрд.
Для платформ с иностранным участием достаточно первых двух условий.
Что получают продавцы:
- платформа не может менять условия задним числом. О повышении комиссии и других существенных условиях она предупреждает за 45 дней, об остальном — за 15;
- все партнеры переходят на полноценные договоры в электронной форме, односторонние оферты уходят в прошлое;
- скидки за счет продавца возможны только с его согласия, а отказ от акций не должен вести к санкциям: площадка не вправе блокировать кабинет, занижать рейтинг или ухудшать позицию карточки в выдаче;
- принципы ранжирования товаров должны быть раскрыты;
- санкции за работу сразу на нескольких площадках запрещены;
- владельцы пунктов выдачи заказов получают статус полноправных партнеров.
Что получают покупатели. Платформа должна объяснить, что она посредник, а не продавец. При недостатках товара требования к продавцу можно предъявить через платформу, и деньги при возврате тоже можно получить через нее. Если договор между оператором и продавцом это предусматривает, товар для замены или ремонта можно сдать через пункт выдачи заказов с логистикой оператора. О такой возможности оператор обязан сообщить покупателю (закон от 31 июля 2025 года № 290-ФЗ).
Штрафы. Закон от 4 августа 2026 года № 295-ФЗ дополнил КоАП новыми нормами (по данным URA.RU, статьи 14.69—14.71). Основные штрафы по статье 14.69, по данным «Гаранта»:
|Нарушение
|Должностные лица
|Юридические лица
|Не обеспечена техническая возможность размещения информации партнером
|₽10—40 тысяч
|₽20—50 тысяч
|Нарушен порядок снижения цены товара продавца за его счет
|₽30—80 тысяч
|₽100—300 тысяч
|Меры к партнеру без его согласия (блокировка кабинета, снятие карточки, снижение рейтинга)
|₽30—80 тысяч
|₽100—400 тысяч
|Нарушение требований к поисковой выдаче
|₽30—80 тысяч
|₽100—400 тысяч
Срок давности составит 90 календарных дней. Большинство дел будет рассматривать ФАС, некоторые — Роспотребнадзор. Запрещено размещать предложения о продаже изъятых из оборота товаров, несертифицированных лекарств, БАД, пестицидов и немаркированной продукции.
Налоговый контроль. Маркетплейсы будут ежемесячно передавать в ФНС структурированные данные о каждом партнере:
- ИНН,
- объем продаж,
- суммы выплат,
- число транзакций.
Если налоговая сообщит о проблеме, у продавца будет 10 рабочих дней на пояснения. Не получив ответа, площадка обязана скрыть товары из выдачи, а затем заблокировать аккаунт. За неисполнение требования площадке грозит штраф до ₽100 тысяч. Блокировка синхронизируется между крупными площадками.
Лимит для самозанятых. Операторы платформ ограничат длительную работу самозанятого с одним заказчиком — 60 часов в месяц на одного заказчика в течение 6 месяцев подряд (постановление правительства от 19 июня 2026 года № 760). При превышении платформа приостановит заказы в этой паре. При этом самозанятый сможет продолжить работу с другими заказчиками через ту же платформу. Мера действует в:
- строительстве,
- складском хозяйстве,
- вспомогательной транспортной деятельности,
- оптовой торговле,
- обслуживании зданий и территорий,
- производстве и доставке еды,
- операциях с недвижимостью,
- образовании и некоторых других сферах.
Цель — не допустить скрытых трудовых отношений под видом гражданско-правовых.
Платформы также должны поощрять исполнителей, которые участвуют в эксперименте по добровольному социальному страхованию самозанятых. Такой партнер получит преференции не менее 2,9% от дохода через платформу. Базовые правила налога на профессиональный доход не меняются: 4% при расчетах с физлицами, 6% с юрлицами, годовой лимит дохода — ₽2,4 млн.
Налоги и бизнес
Налоговые уведомления. До 10 октября ФНС направит уведомления за 2025 год 69,9 млн россиян, у которых есть земля, транспорт или недвижимость. Более 90% уведомлений придут электронно, в личный кабинет налогоплательщика и на «Госуслуги». Остальным их отправят заказными письмами. Платить нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Для отдельных территорий Курской области срок продлен на 12 месяцев. В уведомлении обновился раздел по НДФЛ.
Смягчающие обстоятельства при штрафах. Начинает применяться перечень обстоятельств, которые налоговая учитывает при расчете штрафа (приказ ФНС от 24 июля 2026 года № ЕД-1-7/514@). При наличии хотя бы одного документально подтвержденного обстоятельства штраф уменьшают не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз. К таким обстоятельствам относятся, например:
- тяжелые личные или семейные обстоятельства;
- тяжелое материальное положение физического лица;
- незначительность нарушения;
- добровольное прекращение противоправного поведения;
- возмещение ущерба бюджету.
НДС по длящимся договорам (закон от 4 августа 2026 года № 293-ФЗ). Правило работает, если у продавца появилась обязанность платить НДС уже после заключения договора из-за изменения законодательства. Налог выделяют из цены договора расчетным методом, счет-фактуру не выставляют. Метод применяют при одновременном выполнении четырех условий:
- обязанность платить НДС возникла из-за изменения законодательства;
- покупатель не имеет права на вычет;
- стороны не изменили цену;
- договор не определяет порядок действий при изменении законодательства.
Пример из URA.RU: договор на ₽500 тысяч без НДС, продавец стал плательщиком из-за снижения порога доходов на УСН. НДС по ставке 22% составит 500 000 × 22/122 = ₽90 163,93. Эти деньги продавец платит из своей выручки, а цена для покупателя не меняется. Избежать такой ситуации можно, если прописать в договоре порядок пересмотра цены при изменении законодательства.
НДС 10% на детские товары (закон от 4 июля 2026 года № 218-ФЗ). Нужно подтвердить назначение товара сведениями о сертификате или декларации о соответствии в реестре Росаккредитации либо документами по праву ЕАЭС. Если декларации в реестре нет, льготную ставку применить нельзя. При ввозе в Россию документы подают в таможню вместе с декларацией на товары. Также уточнен учет НДС при субсидиях и бюджетных инвестициях: для целей статьи 170 Налогового кодекса к ним приравняли средства, которые получатель безвозмездно и безвозвратно передал другим лицам.
Ввоз из ЕАЭС. При ввозе прослеживаемых товаров не нужно подавать в ФНС уведомление о ввозе. Налоговая в течение суток присвоит регистрационный номер партии на основании ДОПП (постановление правительства от 8 июня 2026 года № 709).
Маркировка и табак
Маркировка меняется для четырех групп товаров:
- Хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности. Вводится обязательное нанесение средств идентификации. Остатки, произведенные или ввезенные до 1 октября 2026 года, можно продавать без маркировки до 30 сентября 2027 года. Самозанятым продавать маркируемые товары нельзя. Тем, кто хочет торговать такими товарами, нужно зарегистрироваться как ИП.
- Консервы. Уточняется состав сведений, которые передают в «Честный знак». Обязательную маркировку консервов вводили поэтапно и раньше.
- Мясная продукция. Перечень расширен. Коды наносить и передавать данные о вводе в оборот начнут крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозкооперативы.
- Автомобильные жидкости. Действует разрешительный режим: онлайн-касса отправляет запрос в «Честный знак», и если продажа запрещена, программа выдает предупреждение. Запрещена продажа товаров, приостановленных органами контроля.
Табак. Закон № 186-ФЗ вводит лицензирование закупки, хранения, поставки и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Лицензию выдают региональные органы власти на каждый торговый объект, а для развозной торговли — на каждое транспортное средство. Срок — до 5 лет. Госпошлина за лицензию на закупку, хранение и поставку составляет ₽800 тысяч. За розничную и развозную торговлю нужно платить ₽20 тысяч за каждый год действия лицензии. Работать без лицензии нельзя с 1 марта 2027 года.
Закон также:
- вводит понятие электронной системы доставки никотина;
- запрещает производство и оборот продукции в жилых помещениях;
- запрещает продавать табак, никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления рядом с образовательными организациями.
Границы запретных зон определяют муниципалитеты после общественных обсуждений. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — власти этих городов. Порядок утвержден постановлением правительства от 7 сентября 2026 года № 1130.
Контроль: мигранты, дроны и новые стандарты
Мигранты. ФНС начнет передавать в МВД сведения о выплатах иностранным работникам из расчетов по страховым взносам (за 3, 6, 9 и 12 месяцев, не позднее 45 дней после периода). По самозанятым мигрантам данные из приложения «Мой налог» будут передавать ежегодно. С 25 октября Социальный фонд начнет направлять в МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев. По сведениям за периоды с 2027 года МВД будет принимать решения о патентах и разрешениях на работу (закон от 26 июля 2026 года № 241-ФЗ). Новых отчетов у работодателей не появится, но расхождения между заявленной работой иностранца и фактическими выплатами станут видны миграционным органам.
Беспилотники для проверки территорий. Росреестр и Россельхознадзор смогут использовать данные с БПЛА для назначения проверок.
- Росреестр будет отслеживать сдвиг границ участков, незаконные постройки, заброшенные земли и снятие плодородного слоя почвы.
- Россельхознадзор — отсутствие ограждений на пастбищах и площадок для дезинфекции транспорта, выпас скота на свалках и бывших скотомогильниках.
Данные дронов станут только признаком нарушения. Владельцу направят предупреждение с предложением устранить нарушение добровольно, и лишь при отсутствии реакции ведомство сможет назначить выездную проверку. Автоматических штрафов не будет. В экологическом контроле закреплены признаки, которые фиксируют автоматические средства:
- несанкционированное накопление отходов,
- возгорание на объектах размещения отходов,
- сброс сточных вод в водоохранных зонах.
На федеральных особо охраняемых природных территориях нарушением стали движение и стоянка транспорта вне дорог.
Закупки школ и детсадов. С 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года школы, детские сады и профессиональные образовательные организации могут проводить закупки не только через ЕИС, но и на площадках операторов цифровых платформ из реестра. Это эксперимент. Закупки идут по общим правилам закона № 44-ФЗ (закон от 4 августа 2026 года № 278-ФЗ).
ГОСТы. С 1 октября вводятся около 900 новых стандартов. Они касаются в том числе машиностроения, электротехники и сельского хозяйства.