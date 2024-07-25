В Турции погибла российская мотоциклистка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как МотоТаня. По данным турецких СМИ, виновником аварии признан местный байкер Онур Обук. Сам он обвинил в ДТП погибшую россиянку. Третий участник поездки Сергей Хардиков рассказал о пропаже камеры с мотоцикла Озолиной. Что известно об обстоятельствах трагедии спустя трое суток — в материале RTVI.

Авария произошла 22 июля на трассе Милас — Секе недалеко от города Бодрум, когда мотоциклисты ехали из Измира.

Согласно протоколу с места происшествия, который цитирует газета Sabah, Озолина ехала первой и притормозила перед грузовиком. Сопровождавший россиянку турецкий мотоциклист Онур Обук (в российских СМИ приводится другое написание его фамилии ― Обут) не заметил маневра и врезался в мотоцикл Озолиной. С головы девушки слетел шлем, ее мотоцикл протащило 26 метров и выбросило на обочину.

Мотоцикл Обука перевернулся и врезался в отбойник. Тестирование показало, что мужчина был трезв во время аварии. Как утверждает Sabah, он назван виновником ДТП. Обук госпитализирован с серьезными травмами, он находится под судебным надзором, пишет издание.

О том, что следствие склоняется к выводу о виновности Обука, также заявил отец погибшей Иван Озолин.

«Сказали, что виноват этот турок. По крайней мере, следствие склоняется к этой версии где-то на 90%. Но конкретно официальная версия нам пока не известна», — рассказал мужчина NGS55.ru.

Версии других участников поездки

Сам Обук заявил, что Озолина врезалась в его мотоцикл в результате неправильного обгона грузовика, пишет Hurriyet. По версии турецкого байкера, они с Озолиной замедлили ход, дожидаясь других участников поездки, при этом россиянка якобы ехала позади Обука. Между ними оказался грузовик, и Озолина, обгоняя его, якобы врезалась в мотоцикл турка.

Байкер Сергей Хардиков, ехавший третьим вслед за Озолиной и Обуком, рассказал в инстаграме (принадлежит Meta*), что видел только момент удара, но не знает, что ему предшествовало.

По словам Хардикова, Обук затормозил, его мотоцикл встал на переднее колесо и ударил мотоцикл Озодиной в заднюю часть, после чего они «разлетелись» по дороге. Хардиков остановился и побежал к Озолиной, которая лежала на обочине без сознания.

«Пульс был. Остановилось много авто. Попросил вызвать скорую. Из одного авто прибежал человек и сказал, что он врач. Пощупал пульс. Таня еще была жива», — написал байкер.

По его словам, скорая приехала через пять-семь минут, но спасти Озолину не удалось. «Вот так было на самом деле», — заявил Хардиков. Он добавил, с мотоцикла девушки «магическим образом» исчезла камера, а видеорегистратор самого Хардикова был разряжен.

Прощание с МотоТаней пройдет 28 июля на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил байкер. По словам отца Озолиной, после кремации ее останки похоронят в родном для мотоциклистки городе Тара Омской области.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена