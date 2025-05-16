Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно покинул свой пост на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им сексуальных домогательств в отношении подчиненных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на его канцелярию.

По данным агентства, Хан решил взять отпуск «в свете растущего количества сообщений в СМИ», подчеркнув в обращении к сотрудникам, что это решение продиктовано желанием сохранить авторитет МУС и обеспечить объективность следствия.

«Я остаюсь глубоко приверженным целостности суда и справедливости по отношению ко всем сторонам», — отметил он.

Обвинения в неправомерном поведении были впервые направлены в адрес руководства МУС в октябре 2024 года. Хан до последнего отказывался временно покидать пост, несмотря на призывы правозащитных организаций и сотрудников суда.

Несколько организаций, в числе которых международная федерация за права человека FIDH и «Женские инициативы за гендерную справедливость», поддержали временное отстранение Хана. По их мнению, этот шаг укрепляет доверие к суду и демонстрирует, что «никто не стоит выше закона».

«Уход в отставку помогает защитить авторитет суда и доверие потерпевших, персонала и общественности. Для предполагаемой жертвы и информаторов это также момент признания и уважения достоинства», — подчеркнула представительница FIDH Даня Чайкель.

Несмотря на уход Хана в отпуск, расследования, проводимые прокуратурой МУС, продолжатся. Вместе с тем Reuters подчеркивает, что четкой процедуры замены Хана не существует. Это создает дополнительную неопределенность для суда.

Карим Хан ранее инициировал ряд громких дел. По его запросам были выданы ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что вызвало жесткую реакцию со стороны обеих стран и санкции со стороны США. Эти события уже породили кризис доверия вокруг МУС, который теперь усиливается внутренним скандалом, отмечает Reuters.