Вслед за Венесуэлой сильное землетрясение произошло у северо-восточного побережья Японии. Его магнитуда составила 7,2, передает телеканал NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (JMA), которое изначально оценило его в 6,9. По меньшей мере шесть человек получили ранения, пишет The Japan Times.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 6,9. Угроза цунами не объявлялась. JMA предупредило о возможном изменении уровня приливов вдоль побережья, но назвало риск разрушений маловероятным.

Оценка глубины землетрясения была пересмотрена JMA с 50 до 44 километров. Очаг залегал в море в районе префектуры Иватэ на острове Хонсю. Наиболее пострадали районы на тихоокеанской стороне префектуры Аомори, с которой Иватэ граничит на севере.

В городе Хасиками префектуры Аомори зафиксирована редкая для Японии магнитуда 6 по японской 7-уровневой шкале сейсмической интенсивности. Представитель агентства Эбита Аятака заявил, что в пострадавших районах существует риск обрушения домов и оползней.

Считается, что при такой силе толчков (6 по японской шкале) трудно или невозможно устоять на ногах, при этом верхняя граница 6+ означает, что люди могут только ползти, прижавшись к земле. Незафиксированная мебель двигается и опрокидывается, в зданиях вылетают окна, со стен осыпается штукатурка и плитка. При 6+ рушатся стены неукрепленных блочных ограждений.

Землетрясение вынудило операторов скоростных поездов Синкансэн приостановить движение на севере страны, но к середине дня все линии возобновили работу.

Операторы атомных электростанций — «Хигасидори» в префектуре Аомори и «Онагава» в префектуре Мияги — утверждают, что сообщений о разрушениях и отклонениях от нормы не зафиксировано, уровень радиации остается в норме. Отсутствие отклонений подтвердил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

В репортажах телеканала NHK журналисты в наиболее затронутых землетрясением городах сообщали, что чувствовали толчки в течение нескольких минут, но не наблюдали никаких разрушений. На кадрах было видно, что люди передвигаются по улицам как обычно.

Согласно сайту JMA, после сильного землетрясения у побережья Иватэ было зафиксировано еще как минимум 11 землетрясений магнитудой от 2,9 до 4 с очагами в разных частях на севере Японии.

Ранее в Венесуэле были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Землетрясение стало мощнейшим за 126 лет. По первым данным, погибли более 30 человек и 700 были ранены, однако уполномоченный президент страны Делси Родригес предупредила, что число жертв, вероятно, вырастет.

USGS заявила о вероятности крупных разрушений. По предварительной оценке американской службы, число пострадавших может составить от 10 тысяч человек. Родригес объявила в Венесуэле чрезвычайное положение.