Федеральный суд Манхэттена приговорил американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения по обвинению в преступлениях, связанных с проституцией. С учетом 10 месяцев, которые Комбс провел в следственном изоляторе Бруклина с сентября 2024 года, он может выйти на свободу в 2028 году, пишет The New York Times (NYT).

Рэперу также назначен максимально возможный штраф в размере $500 тысяч. Сторона обвинения требовала приговорить его к 11 годам и трем месяцам лишения свободы. Адвокаты P. Diddy настаивали на сроке заключения, не превышающем 14 месяцев, включая уже отбытый срок ареста.

Суть обвинений

В июле присяжные признали Шона Комбса виновным по двум пунктам обвинения в перевозке людей через границы штатов для занятия проституцией, но оправдали по более тяжким обвинениям ― в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства. По этим пунктам рэперу грозило пожизненное заключение.

Показания по делу дали более 30 человек. Ключевой свидетельницей со стороны обвинения выступила бывшая девушка P. Diddy, певица Кассандра (Кэсси) Вентура, которая утверждала, что он подвергал ее насилию на протяжении десяти лет.

По версии прокуратуры, с 2009 по 2018 год Комбс оплачивал Вентуре и мужчинам, работающим в секс-индустрии, перелеты в различные города для участия в так называемых «фрик-вечеринках». По словам Вентуры, рэпер избивал ее и заставлял заниматься сексом с незнакомцами во время многодневных «марафонов» под воздействием наркотиков. Он наблюдал за происходящим другой комнаты по FaceTime и снимал это на видео.

Вентура объяснила, что Комбс контролировал ее жизнь ― от карьеры до условий проживания, а после одной из попыток уйти избил ее. Этот инцидент, произошедший в отеле Лос-Анджелеса, попал на камеру видеонаблюдения и был показан в суде.

Мать Вентуры рассказала суду, что выплатила P. Diddy $20 тыс. после того, как он пригрозил обнародовать секс-видео с участием ее дочери.

Свои показания анонимно дали еще одна бывшая подруга рэпера, фигурирующая в документах под именем Джейн, и его экс-помощница Миа. Джейн, так же как и Вентура, обвинила музыканта в принуждении к участию в «секс-марафонах» с 2021 по 2024 год.

Миа, работавшая на P. Diddy с 2007 по 2009 год, обвинила его в физическом, эмоциональном и сексуальном насилии. Она также рассказала, что была свидетельницей нападений Комбса на Вентуру. Девушка заявила, что «не могла сказать ему “нет” даже по поводу сэндвича», опасаясь, что рэпер уволит ее и «разрушит ее будущее».

Защита музыканта настаивала, что сексуальные действия совершались по обоюдному согласию.

«Под постоянной угрозой лишиться жизни»: письмо P. Diddy судье

Накануне вынесения приговора P. Diddy обратился к судье Аруну Субраманяну с письмом, заявив, что сожалеет «обо всех обидах и страданиях, которые причинил другим людям своим поведением». Рэпер добавил, что берет «полную ответственность за свои прошлые проступки».

«За прошедший год было много моментов, когда я хотел сдаться. Бывали дни, когда я думал, что лучше бы мне умереть. Прежний я умер в тюрьме, и моя новая версия возродилась. Тюрьма меняет тебя или убивает — я выбираю жить», — написал Комбс.

Он рассказал, что в заключении «усердно трудился, чтобы стать лучшей версией самого себя», ― читал, писал, занимался спортом и ходил на терапию, чтобы справиться с наркозависимостью и гневом, а также стал наставником для других заключенных.

В то же время рэпер заявил о «бесчеловечных» условиях в тюрьме, в частности об отсутствии свежего воздуха, солнечного света и чистой питьевой воды в камере, которую он делит с 25 другими заключенными.

«Я окружен наркотиками и каждый день живу под постоянной угрозой получить ножевое ранение или лишиться жизни. Повторяю, я не жду жалости или сочувствия, но время, проведенное в тюрьме, изменило меня навсегда!» — говорится в письме.

P. Diddy отметил, что, находясь в тюрьме из-за своих проступков, не может заботиться о 84-летней матери, которая недавно перенесла операцию на головном мозге, а также воспитывать и содержать своих детей.

«Я начинал с нуля и упорно трудился, чтобы заработать все, что у меня было. Но из-за своего поведения я потерял свой бизнес. Я потерял свою карьеру. Я <…> разрушил свою репутацию и запятнал репутацию тех, кто работал на меня», — написал Комбс.

Он попросил судью дать ему «второй шанс», пообещав «никогда больше не оказаться в зале суда по уголовным делам».

Приговор P. Diddy

Судебное слушание 3 октября продолжалось более пяти часов. Комбс перед вынесением приговора выступил с 12-минутной речью, в которой еще раз попросил Субарманяна о снисхождении, а также извинился перед женщинами, которые давали показания в качестве потерпевших. Он назвал свое поведение «отвратительным, постыдным и больным».

Помощница федерального прокурора Кристи Славик заявила, что музыкант не раскаялся и не признал себя виновным. В частности она указала, что рэпер, не дожидаясь вынесения приговора, уже запланировал выступления в Майами на следующей неделе, и назвала это «верхом высокомерия».

Защита представила в суде видеоролик о семейной жизни P. Diddy, его карьере и благотворительности. В суде также выступили шестеро взрослых детей рэпера. Они плакали и просили судью проявить милосердие к их отцу, утверждая, что он «полностью преобразился» за время пребывания под стражей.

Судья заявил, что принял во внимание благотворительную деятельность Комбса, его преданность семье и борьбу с наркозависимостью. Однако добавил, что суд должен учесть «всю историю» музыканта, а его добрые дела «не могут смыть следов его деяний, свидетельствующих о том, что вы злоупотребили властью и контролем над жизнями женщин, которых вы, по вашим словам, любили».

Субраманян отверг попытку защиты выставить устраиваемые Комбсом наркотические «секс-марафоны» как действия по взаимному согласию или «просто историю о сексе, наркотиках и рок-н-ролле». По словам судьи, «насилие, принуждение и издевательства» со стороны рэпера «имели разрушительные последствия для женщин».

Вынося приговор, Субраманян назвал предложенное прокуратурой наказание «неразумным», а срок, о котором ходатайствовала защита ― недостаточным для столь серьезных обвинений. В то же время он заявил о необходимости сурового приговора, «чтобы дать понять как насильникам, так и жертвам, что эксплуатация и насилие в отношении женщин повлекут за собой реальную ответственность».

Защита сочла присужденный Комбсу четырехлетний срок слишком суровым и намерена подать апелляцию. Один из адвокатов после заседания заявил, что судья выступил «в качестве 13-го присяжного, которого мы не выбирали, и подверг сомнению вердикт присяжных», передает Associated Press (AP).

Газета The Wall Street Journal (WSJ) называет приговор P. Diddy «кульминацией шокирующего падения человека, ставшего одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии».

Forbes в свою очередь допускает, что Комбс сможет вернуться в шоу-бизнес после отбывания срока, хотя это и «будет непросто». В качестве примера журнал приводит возрождение карьеры рэпера Снуп Догга и голливудского актера Роберта Дауни-младшего, у каждого из которых были серьезные проблемы с законом. Кроме того, многочисленные судебные тяжбы не помешали переизбранию президентом США Дональда Трампа, напоминает издание.