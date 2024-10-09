Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала RT уголовное дело в отношении американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy). Она считает, что о преступлениях музыканта не могли не знать полиция, ФБР и Белый дом.

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все. Часть боялись, часть берегли эту информацию для правильного момента», — отметила она.

По словам Захаровой, скандал вокруг уголовного дела P. Diddy — проявление «чудовищных ценностей и антикультуры».

Рэпера арестовали 17 сентября в отеле на Манхэттене. Он обвиняется в многочисленных эпизодах сексуализированного насилия и торговле людьми. Первый иск против Комбса подала в ноябре 2023 года певица Кассандра Вентура, с которой рэпер состоял в отношениях. Всего иски против P. Diddy подали около 120 человек.

По словам потерпевших, с 1991 года рэпер организовывал закрытые вечеринки, где подвергал их насилию. Los Angeles Times пишет, что 25 истцов на тот момент были несовершеннолетними. В обвинительном заключении прокуратуры сказано, что музыкант организовал целую схему, которая включала все, от вербовки жертв до подготовки и уборки гостиничных номеров, где заранее лежало запасное постельное белье и наркотики.

Сам P. Diddy отрицает обвинения в свой адрес. Суд отказал ему в возможности выйти на свободу под залог в $50 млн.

Певица Джагуар Райт в видеоролике, опубликованном в TikTok, позже рассказала, что секс-вечеринки Комбса могли посещать экс-президент США Барак Обама, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, музыканты Дженнифер Лопес, Бейонсе, Рианна, Дрейк, Крис Браун, Ашер и другие знаменитости.