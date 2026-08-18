Ужесточить требования к иностранным специалистам и ввести для них новые требования и новые налоги предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, депутат Сергей Миронов, передает корреспондент RTVI.

Он обратил внимание на то, что приезд мигрантов в Россию ведет к зарплатному демпингу.

«То есть им платят меньше, но, соответственно, и нашим гражданам, которые хотят устроиться на аналогичную работу, тоже платят меньше. С какого перепуга? Зачем мы это делаем? Зачем мы это терпим?» — сказал депутат на пресс-конференции в Москве.

При этом политик обратил внимание на то, что мигранты заработанные деньги переводят на родину, в частности, за 2025 год более 17 млрд рублей, но «ничего с них не платят».

«А с какого перепуга? Если вы переводите деньги, давайте 3% сделайте налог», — предложил парламентарий.

Таким образом, по его словам, бюджетная система России может дополнительно получить 45 млрд рублей.

Отмена патентов и запреты на работу

Миронов призвал отказаться от патентной системы для иностранных работников и вводить оргнабор.

«Нам не нужна эта патентная система. Патент в целом по России стоит 3600 рублей. Купил патент — будешь ты работать, не будешь, никого не волнует. <…> И в этой связи нужно вводить оргнабор», — сказал парламентарий.

Политик также поддержал практику регионов, которые вводят запреты на работу иностранцев в социальных сферах.

«Нечего им делать в образовании, нечего делать в здравоохранении, нечего им делать в сфере перевозок наших граждан, в такси», — добавил он.

Ценз на выплаты и пособия

Политик считает актуальным установить для мигрантов двадцатилетний ценз на получение социальных выплат.

«Двадцать лет будешь гражданином России, тогда ты получишь какие-то социальные выплаты», — предложил Миронов.

Также он настаивает на введении обязательной страховки для всех трудовых мигрантов. «Работодатель обязан обеспечить, чтобы они сами покупали себе страховку, чтобы расходы не ложились на здравоохранение России», — пояснил парламентарий.

Спецслужба

Миронов предложил, помимо действующей в МВД миграционной службы, создать отдельную специальную службу по вопросам миграции.

«МВД занимается правопорядком, а вообще-то там очень много других сопутствующих проблем. И в этой связи мы считаем, что, возможно, непосредственно под руководством президента должна быть специальная служба, которая будет заниматься всем комплексом этих вопросов», — сказал депутат.

Круговая порука

Миронов предложил ужесточить наказание для иностранцев за преступления.

«Мы абсолютно уверены в том, что необходимо вводить правило: если мигрант нарушил закон, он должен ответить по всей строгости закона, а вся его семья, весь его клан немедленно депортирован из России. Круговая порука. Отвечайте за своих бездельников», — заявил он.

Одновременно политик предложил расширить перечень преступлений, за которые последует депортация, в частности, за насильственные действия сексуального характера, за посягательство на жизнь, насилие в отношении представителей власти.

Визы

Миронов выступил за введение визового режима со странами Центральной Азии.

«Это конкретно Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Вот с этими тремя странами необходимо вводить визовый режим», — сказал депутат.

При этом политик заявил, что в результате миграционных процессов в России таджики стали шестой по численности нацией.

«800 тысяч таджиков только за последние 10 лет стали гражданами нашей России. Все замечательно. А знаете, к чему это привело? Шестая нация в России по численности — таджики», — сообщил парламентарий.

В целом Миронов убежден, что предложенные меры в сфере миграции станут предметом обсуждения Госдумы следующего созыва.