В подмосковном Талдоме полицейские задержали мужчину, ударившего по лицу девушку-кассира в магазине детских товаров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет «МВД Медиа».

По данным полиции, мужчина пришел в магазин вместе с сыном. При оплате товара на кассе выяснилось, что цена отличается от указанной на ценнике.

Узнав о несоответствии цен, посетитель начал нецензурно выражаться в адрес кассира, а затем ударил ее по лицу.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных МВД, видно, как покупатель пытается отнять у девушки смартфон — очевидно, чтобы она не могла вызвать полицию.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщил работник соседнего пункта выдачи заказов. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», — сообщила Ирина Волк.

Статья 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавила Волк.