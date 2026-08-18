Контакты между спецслужбами России и Израиля никогда не прекращались, и двум странам «есть о чем предупредить друг друга». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Также дипломат прокомментировал назначение главой «Моссада» русскоязычного генерала Романа Гофмана.

По словам российского дипломата, контакты поддерживаются не только между главами государств.

«Не могу не отметить тесные контакты между Советами Безопасности обеих стран, разумеется, между Министерствами иностранных дел. Никогда не прекращались контакты между Министерствами обороны наших стран, ну и, разумеется, между соответствующими службами — эта деятельность направлена на обеспечение интересов обоих наших государств», — рассказал Анатолий Викторов RTVI.

По его словам, эти контакты между спецслужбами не прерывались.

«Контакты между спецслужбами Израиля и России никогда не прекращались. У нас есть о чем говорить, у нас есть каким опытом обменяться, у нас есть о чем предупредить друг друга. Эти вещи будут продолжаться», — подчеркнул Анатолий Викторов.

В августе 2025 года в Тегеране обвинили Москву в том, что Россия предоставила Израилю разведданные во время 12-дневной войны. Речь шла о расположении систем противовоздушной обороны в Иране. В российском МИД назвали эту информацию «фейками враждебных сил».

При этом в марте 2026-го спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что Вашингтон обращался к властям России с просьбой прекратить передачу разведданных Ирану.

Также посол России ответил на просьбу RTVI прокомментировать назначение главой службы внешней разведки Израиля «Моссад» бывшего военного секретаря премьер-министра Нетаньяху Романа Гофмана.

По словам Анатолия Викторова, «не дело российской стороны давать этому назначению».

«Понятно, что это назначение нашло широкий отклик среди израильской общественности, в израильском обществе — особенно в его русскоязычной части. Потому что [такова] специфика службы — разведывательная служба, служба специальных операций с огромной историей, с ее надуманными и реальными достижениями. И, конечно, это не могло пройти незамеченным», — поделился посол с RTVI.

Дипломат рассказал, что встречался с Гофманом на его прежней должности.

«Я лично знаком с генералом Романом Гофманом, я встречался с ним в его предыдущей ипостаси по ряду вопросов двусторонних отношений. Я лично поздравил его с назначением, пожелал успехов в его деятельности — особенно в части, касающейся поддержания и сохранения взаимодействия со специальными службами Российской Федерации по противодействию общим угрозам, которых в современном мире немало, в том числе [стоящих] перед Израилем и Россией», — заключил посол России.