В назначении директором «Моссада» русскоязычного генерал-майора Армии обороны Израиля Романа Гофмана «нет ничего особенного», поскольку русскоязычные репатрианты прочно укоренились в израильском обществе и стали «неотъемлемой частью Израиля». Об этом посол Израиля в Москве Одед Йосеф рассказал в специальном интервью RTVI.

«Прелесть такой большой общины Израиля, где есть в том числе эмигранты с русскоязычными корнями, состоит как раз в том, что они прочно укоренились здесь и стали частью израильского общества, так что мы не ставим так вопрос. Мы не считаем это чем-то особенным», — пояснил Одед Йосеф RTVI.

Дипломат также отметил, что «с огромным уважением» относится к Гофману и гордится знакомством с ним.

«Конечно, он очень близкий и важный помощник премьер-министра Нетаньяху», — добавил посол.

В 2024 году сообщалось, что военный секретарь премьер-министра Роман Гофман приезжал в Москву «по вопросу освобождения заложников», которых захватил ХАМАС после теракта 7 октября 2023 года. В марте 2025-го портал Ynet сообщил, что Беньямин Нетаньяху вновь отправил в Москву Гофмана «для проведения ряда встреч по темам координации и укрепления сотрудничества между странами».

В декабре 2025 года стало известно, что премьер Израиля назначил своего военного секретаря, уроженца Беларуси Романа Гофмана директором «Моссада». Он станет 13-м руководителем одной из самых мощных спецслужб мира в июне 2026 года, когда закончится срок полномочий нынешнего главы ведомства Давида Барнеа.

В 2002-2011 годах директором «Моссада» был Меир Даган. О нем известно, что он родился в 1945 году в СССР и переехал в Израиль с родителями еще в 1950-х.

В 1952-1963 годах «Моссадом» руководил Иссер Харель, родившийся в Витебске в 1912 году.