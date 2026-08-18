Посол России в Израиле Анатолий Викторов в специальном интервью RTVI заявил, что Москва не исключает визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в 2026 году, но вопрос еще не «переведен в практическую плоскость».

Глава российской дипмиссии напомнил, что 18 октября будет отмечаться 35-летие возобновления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Израилем (они были разорваны в 1967 году из-за Шестидневной войны и восстановлены в 1991-м). В марте посол Израиля в Москве Одед Йосеф говорил, что Биньямин Нетаньяху хотел бы посетить Москву в этом году, и подготовка его возможного визита «остается приоритетом» работы посольства.

«Я это расцениваю как хороший позитивный сигнал с израильской стороны о готовности не только поддерживать, но и развивать дальше наши отношения. Что касается практических аспектов подготовки визита, мне как послу России в Израиле о них пока неизвестно», — рассказал Анатолий Викторов RTVI.

По словам российского посла, «то больше вопрос к канцелярии премьер-министра и к администрации президента России».

«Но в целом почему бы нет? Мы этого не исключаем», — отметил дипломат.

Однако, по данным Анатолия Викторова, «в практическую плоскость вопрос пока не переведен».

Главное, что за 35 лет «прочный фундамент наших отношений позволил сохранять их конструктивный и доверительный характер даже в нынешнее непростое время», отметил глава российской дипмиссии в Тель-Авиве.

«Между руководителями двух государств всегда поддерживался и продолжает поддерживаться доверительный, конструктивный, регулярный политический диалог, который позволяет обсуждать любые, даже самые сложные вопросы», — заключил Анатолий Викторов.

В марте посол Израиля Одед Йосеф в интервью RTVI рассказал, что организация визита Нетаньяху в Россию остается на повестке, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Также он назвал президента России Владимира Путина «большим другом Израиля».