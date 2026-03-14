Организация визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию в 2026 году, по случаю 35-летия восстановления дипотношений, по-прежнему на повестке, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Это в интервью RTVI подтвердил посол Израиля в Москве Одед Йосеф. Дипломат также назвал президента России Владимира Путина «большим другом Израиля», а дружба между двумя странами, по мнению посла, «сильнее, чем считает МУС», выдавший ордеры на арест глав обоих государств.

«Я [ранее] сказал, что считаю одной из своих важнейших задач подготовить визиты израильского руководства, включая, конечно, премьер-министра Нетаньяху, в Россию в течение этого года, и я надеюсь, что это осуществится», — сказал посол Израиля в Москве.

На уточняющий вопрос RTVI о том, остается ли визит Нетаньяху на повестке дня, несмотря на войну Израиля с Ираном, дипломат ответил: «Конечно».

В начале февраля Одед Йосеф в интервью Радио РБК рассказал, что видит своей задачей организовать такой визит в 2026 году.

Также, по словам посла, в Израиле всегда ждут президента России, хотя ему не известно, получал ли Владимир Путин конкретное приглашение.

«Президент [России Владимир] Путин — большой друг Израиля. Я не в курсе конкретного приглашения, но могу заверить вас, что президент Путин всегда очень желанный друг и гость в нашей стране», — сказал Одед Йосеф в интервью RTVI.

Как известно, в отношении обоих политиков действуют решения Международного уголовного суда, чью юрисдикцию не признает ни Россия, ни Израиль. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, а в ноябре 2024-го — на арест Беньямина Нетаньяху. Таким образом, они столкнулись с риском при посещении какой-либо страны-участницы Римского статута.

«Мы придерживаемся той позиции, что наша дружба очень-очень сильна — и порой она даже сильнее чем считает МУС», — отметил Йосеф в разговоре с RTVI.

Как рассказал дипломат, в его стране «высоко ценят позицию российского руководства, когда речь заходит об очень твердой приверженности безопасности Израиля и народа Израиля».

«Именно поэтому я очень удивлен официальными заявлениями на предмет последних событий в Иране, которые в этом смысле носят очень односторонний характер. Я думаю, что у нас гораздо больше точек соприкосновения, чем следует из недавних официальных заявлений по этому поводу», — полагает посол Израиля.

По его мнению, «то, что звучит в виде официальных заявлений в течение последних нескольких недель, является принятием иранского нарратива в одностороннем ключе».

«Я думаю, что это ставит нашего очень хорошего друга, Россию, в такое положение, когда возможность сыграть значительную роль [в дипломатическом урегулировании вокруг Ирана] для нее очень и очень ограничена», — считает Йосеф.

На вопрос RTVI о том, обращался ли Израиль к России с просьбой не оказывать Ирану какую бы то ни было поддержку, посол ответил: «Между Израилем и Россией налажены очень эффективная коммуникация и очень хорошее взаимодействие на разных уровнях, особенно между нашими лидерами. И вы можете быть уверены, что мы не упускаем возможности использовать эти очень хорошие связи и доверительные беседы для обсуждения всех вопросов, которые нас беспокоят.»