В дорожной аварии в центре Москвы погиб заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы и телеграм-канал Baza. О том, что погибшего звали Дмитрий Ларин, подтвердил источник РБК.

Ларин был за рулем мотоцикла и погиб на месте при столкновении с машиной скорой помощи на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 9. Ему было 50 лет, уточняет Mash.

Столкновение произошло в тот момент, когда скорая с тремя врачами в салоне выехала на встречную полосу, утверждает SHOT. От удара мотоцикл и его седока отбросило на несколько метров.

Автомобиль скорой Mercedes-Benz Sprinter принадлежит частной клинике, на нем размещен логотип компании «Инпромед». О пострадавших среди тех, кто в нем находился, не сообщается.

В результате ДТП движение было затруднено на 3 км в сторону центра, предупредил столичный Дептранс. Для объезда предлагают использовать Третье транспортное кольцо.

Основанное в Москве АО «Генбанк» является вторым крупнейшим банком Крыма и Севастополя и опорным банком крымского правительства. Ларин отвечал за направления информационной безопасности, IT, операционного блока и риск-менеджмента.