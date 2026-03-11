У обвиняемой в незаконном выводе денег за рубеж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) «рак желудка с метастазами в легких и других местах». Об этом сообщила ее подруга блогер Алина Акилова в ответах подписчикам в своем телеграм-канале. СМИ при этом цитируют ее пост накануне, где говорилось, что у Лерчек рак «четвертой стадии», которая считается терминальной, однако Акилова позднее удалила эти слова.

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда <…>. Рак… Она только родила маленького и тут такое. <…> На сегодняшний день от ее близких источников есть информация, что ее мучают боли и она на сильнейших обезболивающих», — рассказала подруга Чекалиной.

Она предположила, что Лерчек не выпускали из-под домашнего ареста для сдачи анализов, из-за чего она «потеряла свое драгоценное время».

«Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом… <…> Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы все приостановили хотя бы на время лечения», — написала Акилова.

Она обещала предоставить дальнейшую информацию, как только ее получит.

Также в комментариях Акилова предупредила, что необходимую финансовую помощь Валерии в данный момент взяли на себя друзья семьи и никаких сборов для нее не ведется.

Адвокат Лерчек Екатерина Гордон подтвердила в своем телеграм-канале, что ее подзащитная «серьезно болеет».

«Диагноз я не называю для того, чтобы куча умников не начали считать чужие дни жизни», — пояснила она.

Гордон высказала мнение, что следователь и «люди, которые завели дело» ответственны за состояние здоровья Валерии, и призвала «прекратить живодерство».

«То, что ее не отпускали на обследование — тоже правда! Несправедливость разрушает», — написала адвокат.

Ранее партнер Лерчек, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини написал в Instagram*, что злокачественные клетки были найдены в результатах гистологии плаценты, которую взяли на анализ в день рождения их сына в московском роддоме 24 февраля. Мужчина сообщил, что ребенок здоров, но маме провели дополнительные исследования, которые подтвердили онкологию.

По информации Сквиччиарини, опухоль, место которой он не указывал, дала метастазы в легкие, кроме того у Валерии обнаружили начало разрушения нескольких позвонков в грудном отделе. В связи с этим ее увезли в реанимацию и прооперировали, добавил он.

О том, что Лерчек попала в реанимацию онкологического отделения стало известно от источника в ее окружении 4 марта. Двумя днями ранее ее выписали с новорожденным из роддома. Когда ее забрали обратно в больницу, младенец остался дома.

В сентябре 2025 года Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинение в выводе из России по подложным документам более 250 млн рублей, в том числе валютными переводами. Беременную Чекалину отправили под домашний арест.

О том, что против Лерчек и ее бывшего мужа возбудили уголовное дело о валютных переводах по подложным документам, стало известно в начале октября 2024 года. К тому времени супруги успели развестись. При этом лишь за полгода до этого их перестали преследовать за неуплату налогов и отмывание денег, поскольку они выплатили все, что были должны государству.

В марте нынешнего года председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев сообщил ТАСС, что родившая сына Чекалина может получить отсрочку от исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

По его словам, при определенной ситуации блогера могут освободить от наказания в связи с состоянием ее здоровья.

«При этом информация о госпитализации или предполагаемом онкологическом заболевании сама по себе не является достаточным основанием, и необходимо подтвержденное медицинское заключение», — добавил адвокат.

* решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности