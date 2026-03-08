Обвиняемая в отмывании прибыли с онлайн-марафонов блогер Лерчек (Валерия Чекалина) страдает онкологическим заболеванием, причем опухоль уже дала метастазы в легкие. Именно это стало причиной ее недавнего попадания в реанимацию, сообщил партнер девушки Луис Сквиччиарини в Instagram*.

По его словам, подозрение на рак появилось 24 февраля — в день, когда Чекалина родила сына в московском роддоме.

«Наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию (сразу скажу, что наш сын здоров). Мы получили результат — найдены злокачественные клетки», — написал Сквиччиарини.

После первого анализа были проведены дополнительные исследования, которые подтвердили диагноз, и диагностика с целью определить локализацию злокачественного новообразования. В процессе выяснилось, что у Валерии начали разрушаться несколько позвонков в грудном отделе, поэтому ее увезли в онкологическую реанимацию и прооперировали.

Адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев заявил ТАСС, что пока его клиентка остается в больнице. «В связи с этим участие ее в ближайших судебных заседаниях под вопросом», — добавил защитник блогера.

По словам Сквиччиарини, Чекалина давно испытывала боли, но следствие и суд отказывались отпустить ее из-под домашнего ареста, чтобы пройти полное обследование и найти причину, — а в результате блогер и ее сожитель «теряли драгоценное время».

«Я не знаю других, которые любят жизнь больше, чем она. Даже в самые мрачные дни Лера находила силы улыбаться. Спасибо всем, кто беспокоится, и нашим друзьям за то, что они рядом, и за их безоговорочную поддержку. Единственное, о чем я хочу попросить вас — это набраться терпения и молиться за ее здоровье. Нам действительно нужна любая поддержка, которую мы можем получить. Ей страшно, но настрой у нее боевой», — написал партнер блогера.

9 февраля Чекалиной в квартиру, где она находится под домашним арестом, вызывали скорую, поскольку у нее «отнималась нога» и болел сустав. 24 февраля блогер родила сына. 4 марта ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, ребенок остался дома.

По версии СК, Чекалина с супругом (теперь уже бывшим) Артемом и партнером Романом Вишняком после продажи фитнес-марафона в интернете перевели свыше 251,5 млн рублей на счет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Вишняк приговорен к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 0,5 млн рублей, Артем Чекалин тоже признал вину в выводе средств. У Лерчек были изъяты 22 комплекта ювелирных изделий от ведущих мировых брендов и около 46 млн рублей наличными.

