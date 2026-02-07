В рамках уголовного дела о выводе средств в ОАЭ у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) были изъяты 22 комплекта ювелирных изделий от ведущих мировых брендов, а также наличные средства в размере около 46 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

В ходе обыска по месту жительства Чекалиной были обнаружены и изъяты украшения таких домов, как Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие, включая восемь браслетов, несколько пар серег, ожерелья, а также часы марок Chopard, Rolex и Cartier.

Все изъятые предметы были помещены в картонную коробку и в настоящее время хранятся в камере хранения у следователя. Обнаруженные денежные средства были арестованы.

Представители защиты Чекалиной заявляли в суде, что в отношении драгоценностей арест не накладывался, и они не были признаны вещественными доказательствами, поэтому для их дальнейшего хранения у следствия нет законных оснований. Адвокаты ходатайствовали о возврате изъятых часов и украшений, указывая, что в условиях домашнего ареста их подзащитная лишена возможности самостоятельно зарабатывать.

Суд, однако, определил, что окончательное решение по поводу этих предметов будет принято при вынесении итогового приговора по делу.

Согласно обвинению, Чекалина вместе со своим супругом Артемом и партнером Романом Вишняком в ходе продажи фитнес-марафона в интернете перевели свыше 251,5 млн рублей на счет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Вишняк был приговорен к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 0,5 млн рублей, Артем Чекалин тоже признал вину в выводе средств.

Чекалины находятся под домашним арестом с октября 2024 года, им вменяют незаконное перемещение средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.