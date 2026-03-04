Находящаяся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерию Чекалину) была отправлена в реанимацию онкологического отделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник из ее окружения.

24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. 2 марта ее выписали с новорожденным сыном из роддома.

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, новорожденный остался дома.

С октября 2024 года Чекалина находится под домашним арестом. Согласно обвинению, блогер вместе со своим супругом Артемом и партнером Романом Вишняком в ходе продажи фитнес-марафона в интернете перевели свыше 251,5 млн рублей на счет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Вишняк был приговорен к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 0,5 млн рублей, Артем Чекалин тоже признал вину в выводе средств.

Дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. 9 февраля пред судебным заседанием Чекалину забрала карета скорой помощи, так как она почувствовала боль в суставе. Защита сообщила РИА Новости, что у блогера «отнималась нога».

До этого у Лерчек были изъяты 22 комплекта ювелирных изделий от ведущих мировых брендов, а также наличные средства в размере около 46 миллионов рублей. Представители защиты Чекалиной заявляли в суде, что в отношении драгоценностей арест не накладывался, и они не были признаны вещественными доказательствами, поэтому для их дальнейшего хранения у следствия нет законных оснований.